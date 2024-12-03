天文台｜偏東氣流未來幾日最高24度　下周日轉吹北風最低跌至16度

廣東地區天色大致良好。此外，一股偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸。本港地區今日大致天晴。吹和緩東至東北風。晚上轉吹清勁東風，部分時間多雲。展望:未來兩三日大致天晴，日間溫暖。周末期間漸轉吹偏北風，下周初早上清涼。



圖為截至12月3日早上11 時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區天色大致良好，日間溫暖。預料一股東北季候風在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區天氣乾燥，早上清涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東地區氣溫稍為回升。

天文台預測未來幾日大致天晴、周五「大雪」最高氣温24度。(HK01 記者攝)

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季候風周末期間抵達 下周初早上清涼

天文台指出，受一股清勁的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸天色大致良好，日間溫暖。隨著東北季候風在周末期間抵達華南沿岸，該區北風增強，下周初早上清涼。而東北季候風會在下周中期繼續影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月3日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周六晚稍涼約18度 下周一最低16度

天文台的九天天氣預報，明日（4日）大致天晴。部份時間多雲，介乎21至24度。

周四(5 日)及周五(6日)、均大致天晴。周五為二十四節氣的「大雪」，兩日最低氣溫稍回落至20度，最高仍維持24度。周六（7日）部分時間有陽光，晚上稍涼。，最低氣溫回落至18度，最高亦跌至23度。

下周日（8日）部分時間有陽光及乾燥。早上清涼。氣溫進一步跌至16至20度。 相對濕度介乎50至70%。下周一（9日）部分時間有陽光。早上清涼及有一兩陣微雨。回升至17至21度。

下周二（10日）及下周三（11日）部份時間有陽光，早上稍涼，氣溫均介乎19至22度。