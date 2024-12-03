天文台1946來首於11月三發熱帶氣旋警告　今秋氣溫有紀錄以來最高

今年11月，銀杏、桃芝及萬宜三個熱帶氣旋先後影響香港，天文台自1946年以來，首次在11月内三度發出熱帶氣旋警告。受華南沿岸底層大氣影響，本港上月總雨量達194.1毫米，比正常雨量高出5倍，是有記錄以來第二高的11月雨量。此外，今個秋天平均氣溫達26.5度，為天文台有紀錄以來的同期最高。



▼11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前尖沙咀海旁市民遊客迎風▼



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11月有四個熱帶氣旋影響香港，當中有三個均令天文台發出熱帶氣旋警告。（天文台提供）

天文台今（3日）發表11月天氣回顧，指上月前後有三個熱帶氣旋影響香港，導致天文台需在11月三度發出熱帶氣旋警告，為1946年來首次。另外，上月華南沿岸低層大氣的氣旋性流場較正常強，導致十一月亦較正常多雲及多雨，全月總雨量達194.1毫米，是11月正常雨量的5倍，也是有紀錄以來第二高的11月雨量。

雖然上月較多雨，但全月平均溫度達23度，比正常溫度高0.8度。天文台表示，連同9月及10月，今年秋季的平均氣溫達26.5度，最低平均氣溫亦達24.5度，均是有紀錄以來同期最高。而11月平均最高氣溫29.2度，亦是有紀錄以來同期的其中一個最高。

▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下尖沙咀海旁風雨不大▼



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天文台指，銀杏在1月3日增強為熱帶低氣壓，其後逐步增強為超強颱風，掠過南海北部之後，於11月10日至11日在海南島海域向西南移動，並逐漸減弱。與此同時，桃芝在11月9日增強為熱帶風暴，於是11月11日再增強為颱風，並在11月13日靠近香港，天文台當晚發出八號烈風或暴風信號，是自1946年以來年內最遲發出的八號烈風或暴風信號。

在桃芝影響下，11月15日本港仍然多雲及間中有雨。11月14日至15日本港普遍錄得超過30毫米雨量，而沙田區及大埔區部分地方的雨量更超過70毫米。

▼11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前油麻地市民趕回家▼



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桃芝減弱之後，萬宜緊接其後，於11月18日影響本港，當日短暫時間有陽光。隨着萬宜靠近，本港亦有幾陣微雨。在天文大潮、東北季候風及萬宜的共同影響下，11月18日晚上本港水位特別高。鰂魚涌、大澳及大埔滘的水位分別上升至海圖基準面以上3.36、3.36及3.52米，全部皆是有紀錄以來十一月份的最高。部分低窪地區，包括城門河兩旁、鯉魚門、大澳及沙頭角，出現輕微水浸。