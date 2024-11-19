颱風萬宜天文大潮｜鯉魚門第二晚水浸　居民下水閘防住所再變水池

受天文大潮、熱帶氣旋萬宜及東北季候風影響，本港低窪地區昨晚（18日）出現不同程度的水浸。其中鯉魚門三家村近避風塘位置情況嚴重，有居民住所變水池，水深至膝蓋。雖然今晚截至10時30分仍未有嚴重水浸跡象，但居民及商戶繼續有不同程度的防護措施。



住在三家村避風塘邊的黃先生，每次潮漲也首當其衝受影響，他指昨晚已在家門落下水閘、堆上沙包，但仍無阻海水浸入屋，水深至膝頭蓋。被問及今次情況是否相對較輕微，他頓了一頓，說：「都嚴重㗎。」

他今晚與家人如常吃晚飯，表示會繼續在家門前落下水閘、堆上沙包，「未必有用，提防吓。」

至於昨日預備了60個沙包的銀龍咖啡茶座的情況則相對輕微得多。不願出鏡的街坊李小姐表示，餐廳近海的一邊和旁邊的小路有輕微水浸，但正門不受影響，餐廳亦有繼續預備沙包作防範。