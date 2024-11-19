颱風萬宜天文大潮｜鯉魚門第二晚水浸 居民下水閘防住所再變水池
撰文：洪戩昊
出版：更新：
受天文大潮、熱帶氣旋萬宜及東北季候風影響，本港低窪地區昨晚（18日）出現不同程度的水浸。其中鯉魚門三家村近避風塘位置情況嚴重，有居民住所變水池，水深至膝蓋。雖然今晚截至10時30分仍未有嚴重水浸跡象，但居民及商戶繼續有不同程度的防護措施。
住在三家村避風塘邊的黃先生，每次潮漲也首當其衝受影響，他指昨晚已在家門落下水閘、堆上沙包，但仍無阻海水浸入屋，水深至膝頭蓋。被問及今次情況是否相對較輕微，他頓了一頓，說：「都嚴重㗎。」
他今晚與家人如常吃晚飯，表示會繼續在家門前落下水閘、堆上沙包，「未必有用，提防吓。」
至於昨日預備了60個沙包的銀龍咖啡茶座的情況則相對輕微得多。不願出鏡的街坊李小姐表示，餐廳近海的一邊和旁邊的小路有輕微水浸，但正門不受影響，餐廳亦有繼續預備沙包作防範。
颱風萬宜天文大潮｜民安隊赴大澳、鯉魚門及沙頭角助居民應對水浸颱風萬宜天文大潮‧有片｜沙頭角中英街水浸兩呎 水蛇鮮魚湧上岸颱風萬宜天文大潮｜城門河水位3.45米市民玩水上單車 大埔同水浸颱風萬宜天文大潮｜多區水浸 鯉魚門水深及膝 居民孭長者涉水行颱風萬宜天文大潮｜大澳水位急升海水湧上行人路 居民：勁過打風颱風萬宜天文大潮｜低窪地區恐水浸 鯉魚門餐廳60包沙包隨時擋水