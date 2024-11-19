颱風萬宜天文大潮｜天文台指3位置刷新11月水位紀錄　2處輕微水浸

繼「銀杏」及「桃芝」後，「萬宜」成為今年11月第三個影響本港的熱帶氣旋。天文台指，雖然萬宜在港風力不及銀杏、桃芝，但由昨晚及今晚（18及19日）正值天文大潮，加上東北季候風及萬宜的共同影響，本港水位在昨晚（18日）漲潮時升得特別高，當中鰂魚涌、大澳及大埔滘的最高水位分別打破其11月最高水位紀錄；個別沿岸低窪地區如城門河兩旁及大澳亦出現輕微水浸。



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萬宜入南逐漸減弱 海離岸及高地間中吹強風

天文台科學主任今日發布題為《秋颱萬宜 水漲潮高》的天氣隨筆，指繼銀杏及桃芝後，萬宜成為今年11月第三個影響本港的熱帶氣旋。由於西北太平洋的海水溫度仍然偏高，而且垂直風切變較弱，「萬宜」在11月15日增強為超強颱風，隨後橫過呂宋，並於18日凌晨進入本港800公里範圍，天文台隨後發出一號風球。

萬宜在橫過呂宋及進入南海北部後，強度逐漸減弱，但在東北季候風及萬宜的共同影響下，本港在18日晚上至19日離岸及高地間中吹強風。

本港時間11月16日上午8時的真彩衛星雲圖。(天文台圖片)

天文大潮 萬宜聯乘東北季候風致水位上升 大埔滘海基面3.52米

天文台又指，雖然萬宜影響本港期間，整體風力不及銀杏與桃芝，但由於正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，本港水位在18日晚間漲潮時升得特別高，當中鰂魚涌、大澳及大埔滘的最高水位分別上升至海圖基準面以上3.36、3.36及3.52米，打破其11月最高水位紀錄；個別沿岸低窪地區如城門河兩旁及大澳亦出現輕微水浸。

鰂魚涌、大澳及大埔滘的正常天文潮位及實測水位。(天文台圖片)

今年暫有七個熱帶氣旋需發出風球 天文台：12月都曾打風

該文又盤點今年風季暫時「成績」，指今年已有七個熱帶氣旋令到天文台需發出熱帶氣旋警告信號，其中「銀杏」、「桃芝」及「萬宜」於11月先後影響本港，令天文台自二戰後首次於11月內三度發出熱帶氣旋警告信號。

天文台又指，上次在11月發出多於一次熱帶氣旋警告信號已是1954年，當時的熱帶氣旋為「柏美娜」和「露比」。而年內最遲發出熱帶氣旋警告信號的案例則為2021年12月的「雷伊」。