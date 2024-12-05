天氣｜今日天晴最高24度　周六晚上轉涼　下周初低至16度

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測，本港地區今日（12月5日）大致天晴，氣溫介乎20至24度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，周六（7日）漸轉吹偏北風，晚上轉涼，下周初最低氣溫降至16度左右。



圖為截至12月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周後期受另一股東北季候風影響

天文台指出，受一股達強風程度的偏東氣流影響，今明兩日廣東沿岸天色大致良好。而一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區早上清涼。隨著季候風在下周中期緩和，廣東氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風會在下周後期影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月5日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日「大雪」天晴最高24度 周六跌至18度

明日周五（6日）為二十四節氣「大雪」，根據天文台的九天天氣預報，明日大致天晴，氣溫均介乎20至24度。周六（7日）則部份時間有陽光，晚上稍涼，當日氣溫稍為回落至18至23度。 下周日（8日） 早上清涼，部份時間有陽光及乾燥，氣溫進一步跌至16至20度。

下周一（9日）仍早上清涼，氣溫稍回升至17至21度之間。下周二（10日）及下周三（11日）及大致多雲，其中下周二早上有一兩陣微雨，最低氣溫在18或19度。下周四（12日）及下周五（13日）早上清涼、日間乾燥，周四跌至17度、翌日低見16度。