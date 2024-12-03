天氣過山車｜3區每日氣溫高低相差14度　未來9日「升降再升降」

天文台今日（3日）日間錄得市區（天文台總部）氣溫升至攝氏24.9度，預測一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，天晴及日間溫暖。不過一股東北季候風在周末期間抵達華南沿岸，下周初早上清涼，周日( 8日)市區料低見16度；隨着季候風在下周中期緩和，廣東地區氣溫又會稍為回升；不過九天天氣預報及延伸預報顯示，下周四（12日）氣溫又再回落。即未來九日，本港氣溫如過山車「升降再升降」。



其實現時每日氣溫都如過山車般，天晴無雲產生輻射冷卻，日夜溫差大，如經歷春夏秋或夏秋冬三季。如北潭涌今日最低11.8度屬寒冷水平，但日間升至25.8度，相差14度；打鼓嶺及元朗公園溫差也近14度，其中元朗公園錄得28.3度的夏天氣溫，但清晨低一半，只有14.5度。



12月3日天晴無雲，將軍澳早晚溫差達10度，上午最低16.8度，日間升至26.5度。

13個氣象站錄得早晚溫差逾10度

在截至晚上9時半，天文台錄得市區（天文台總部）氣溫最高攝氏24.9度，較清晨時19.7度，高出5.2度，早晚溫差只高於清水灣氣象站的數據，其最高及最低分別23.4度及18.8度，溫差4.6度。

不過有12個氣象站的數據顯示，日夜溫差達10度至14度，因而一日如過三季，清晨如秋天或冬天，上午如春秋，下午陽光普照，有時氣溫如夏天。

12月3日截至晚上9時半各氣象站錄得的最高氣溫。（天文台圖片)

北潭涌、打鼓嶺及元朗公園溫差達14度

北潭涌今日日間錄得25.8度、清晨只有11.8度，溫差達14度；打鼓嶺最高及最低分別27.1度及13.2度，溫差13.9度；上水溫差也有13.1度，日間升上28.7度為今日各區最高，但清晨只有15.6度。

元朗公園早晚溫差有13.8度，最高及最低分別28.3度及14.5度；鄰近的石崗早晚溫差也有13.1度，最高及最低分別27.3度及14.2度。

大隴、濕地公園、荃灣城門谷、滘西洲、荃灣可觀、黃竹坑、大老山及沙田象站錄得的數據，顯示溫差都超過10度。

12月3日截至晚上9時半各氣象站錄得的最高氣溫。（天文台圖片)

打鼓嶺和石崗在少雲及微風情況下「輻射冷卻」尤為明顯

天文台過往撰文指出，本港秋末初冬持續受冬季季候風的影響，天氣一直晴朗及清涼，通常新界早上氣溫會比市區再低幾度。

一般來說，晚上地面以紅外線形式向高空釋放熱能，隨着地面的熱能減少，溫度隨之降低。由於熱能不需任何物質當媒介，以輻射方式傳遞，這種現象稱為「輻射冷卻」，在少雲及微風的情況下尤為明顯。

在新界內陸的空曠地方，例如打鼓嶺和石崗，由於沒有高樓大廈在日間積聚熱能及在晚間阻擋散熱，亦沒有接近海邊受較暖海水上的空氣作出調節，因此輻射冷卻較明顯，溫度比近海地方低。同一道理，內陸空曠地區在日間的氣溫也上升得較快，導致日與夜的溫差可以很大。

北潭涌最寒 氣象站位處有冷空氣積聚山谷

不過如果晚間雲量較多，即使身處空曠郊區，降溫也不會十分顯著。這是因為雲層像一張毛毯，阻擋並吸收部份地面向高空傳遞的熱能，然後重新釋放回地面；接近地面的潮濕空氣亦會令地面冷卻得較慢。此外，如果地面刮大風，會有利上空的較暖空氣與近地面的較涼空氣混和，減慢跌溫的過程。

除了輻射冷卻，香港的複雜地形也導致各區的溫度差異。以北潭涌為例，由於該氣象站位處山谷，晚間山坡上的較涼空氣因密度較高往下沉，然後積聚在山谷內，因此北潭涌錄得的氣溫可以比鄰近氣象站如西貢低幾度。

天文台12月3日下午4時半更新九天天氣預報，預測下周日（8日）市區降至攝氏16度。（天文台圖片)

周五「大雪」最高24度 東北季候風周末殺到 周日最低16度

九天天氣預報顯示，天文台預測星期三至五市區氣溫在2字頭，周五（6日）二十四節氣「大雪」最高也有24度。不過一股東北季候風在周末期間抵達華南沿岸，吹北至東北風4級，稍後間中5級，氣溫開始下降，周六（7日）介乎18至23度，到周日（8日）降至最低16度，比前一日低7度。其後兩三日氣溫回升，下周三（11日）最高23度，但料到下周四（12日）又回落，最低17度。

天文台12月3日下午4時半更新九天天氣預報，預測期內氣溫兩升兩降。（天文台圖片)

至於下周五（13日）及之後的預測，延伸預報顯示氣溫會再下降。