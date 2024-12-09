天氣｜今早清涼約16度　隨後一兩日氣溫回升　周日跌至13度

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。同時一道雲帶覆蓋該區。天文台指出，本港今早（12月9日）各區氣溫普遍降至16、17度。天文台預測，本港地區今日大致多雲，早上清涼。日間部份時間有陽光，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁東至東北風。天文台展望，未來一兩日氣溫回升，雲量較多。星期四（12日）轉吹偏北風，本周後期再度轉涼。



圖為截至12月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 天文台上午錄今冬最低溫▼



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另一股東北季候風將至 本周後期氣溫漸降

天文台指出，東北季候風會在今日繼續影響廣東沿岸。季候風會在未來一兩日緩和，該區氣溫逐漸回升，雲量較多。受另一股東北季候風持續影響，本周後期至周末期間華南沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，風勢頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月9日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼11月21日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



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周五跌至16度 至下周二均乾燥

根據天文台的九天天氣預報，明日（10日） 及周三（11日）大致多雲，日間短暫時間有陽光。明日介乎19至22度，早晚有一兩陣微雨。周三則有20至24度，早上有一兩陣微雨，

周四（12日） 部份時間有陽光，當日氣溫稍降至18至22度。周五（13日）及周六（14日）均吹北風4至5級，離岸及高地間中6級；部份時間有陽光。早晚清涼。周五日間乾燥，跌至16至20度；周六進一步降至15至19度。

下周日（15日）至下周一（16日）均大致天晴及乾燥，早上相當清涼。下周日低至13度、最高18度；下周一最低14度。下周二（17日）仍大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫回升至16至21度之間。