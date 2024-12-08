冬天到｜天文台下調周末氣溫預測　料下周日市區13度　一區單位數

天文台預測受到另一股東北季候風持續影響，本周後期至周末期間華南沿岸氣溫逐步下降，今日（8日）調低本周五至下周一（13至16日）的氣溫預測攝氐一度，料下周日（15日）市區氣溫（天文台總部）清晨降至攝氏13度，為發出寒冷天氣警告「臨界點」，日間最高18度；分區天氣預報顯示，當日清晨新界再低二三度，其中打鼓嶺料低至個位數，清晨只有8度，日間回升至19度，溫差達11度。



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今早市區16度創入冬新低

天文台今早在尖沙咀總部錄得攝氏16度，為入冬以來氣溫新低，日間回升至20度以上，天晴乾燥，較為和暖。

天文台今日指出，東北季候風會在明日（9日）繼續影響廣東沿岸，氣溫介乎17至21度。季候風會在隨後一兩日緩和，該區氣溫逐漸回升，雲量較多，預測本周三（11日）市區日間升至24度。

天文台12月8日上午11時半更新九天天氣預報，料周五「黑色星期五」起開始降溫。（天文台圖片）

比昨日預測下調1度 黑色星期五開始降溫

天文台表示，受另一股東北季候風持續影響，本周後期至周末期間華南沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，風勢頗大。天文台今日下調本周五至下周一氣溫預測，均比昨日的預測低攝氏一度。

天文台料周五（13日，黑色星期五）氣溫開始下降，市區介乎16至20度；周六（14日）再低一度，介乎15至19度；下周日（15日）介乎13至18度；到下周一微升至介乎14至19度，周二日間回升至20度以上。

天色方面，料明日部分時間有陽光；周二及周三大致多雲，早晚有一兩陣微雨＇其後部分時間有陽，到下周日起大致天晴及乾燥，早上相當清涼。

天文台12月8日上午11時半更新九天天氣預報，料市區氣溫在下周日（15日）降至13度。（天文台圖片）

天文台12月8日上午11時半更新九天天氣預報，料市區氣溫先升後降。（天文台圖片）

分區天氣預報顯示，12月15日清晨6時，料各區氣溫介乎10至13度，北區打鼓嶺低見8度。（天文台圖片）

打鼓嶺周日清晨8度 料日間升至19度

分區天氣預報顯示，預測下周日清晨6時，天文台總部、黃竹坑及機場降至13度，而其他地區介乎10至12度，最凍為北區打鼓嶺，料低至8度，料因天晴無雲而出現「輻射冷卻」有關。

不過日間氣溫明顯回升。打鼓嶺回升至19度，即早晚溫差有11；而天文台總部則料回升至18度，比早上升溫5度。大埔氣象站波幅只有4度，介乎10至14度。

分區天氣預報顯示，12月15日下午15時，料各區氣溫明顯回至近20度，唯獨大埔只有14度。（天文台圖片）

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