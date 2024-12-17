天氣｜今早市區約15度　新界部份地區12度以下　冬至前後最低14度

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台指出，本港今早（12月17日）市區氣溫降至15度左右。由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至12度或以下。天文台預測，本港地區今日天晴，早上清涼，新界氣溫顯著較低。日間非常乾燥，相對濕度最低約35%，最高氣溫約21度。吹和緩東至東北風。



天文台展望，本周餘下時間早上持續清涼，日間大致天晴及非常乾燥。冬至前後最低氣溫在14度左右。



圖為截至12月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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今明天晴乾燥 新界日夜溫差較大

天文台指出，受乾燥的東北季候風持續影響，今明兩日廣東天晴乾燥，沿岸地區早上天氣仍然清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差較大。預料季候風補充會在本周後期至下周初影響華南，該區氣溫將會稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月17日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周四至下周日最低14度 平安夜及聖誕15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（18日）至下周日（22日）均天晴、早上清涼，日間非常乾燥，其中，明日介乎16至21度。包括周六（21日）的冬至在內，周四（19日）至下周日均介乎至14至19度。

下周一（23日）起氣溫稍為回升，至下周三聖誕節（25日）均部份時間有陽光，仍乾燥及早上清涼，介乎15至20度。