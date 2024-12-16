天文台｜周六冬至低見14度　平安夜聖誕節早上清涼　氣温15至20度

乾燥的東北季候風正影響廣東。天文台表示，今日(16日)正午時分，本港各區的相對濕度普遍維持在百分之四十或以下。天氣非常乾燥。展望：本周餘下時間早上持續清涼，日間天晴乾燥。冬至前後最低氣溫約14度。



根據天文台未來九天天氣預報、星期四(19日)起至下周日( 22日 )一連四天、早上相當清涼，最低14度。星期六(21 )冬至、天氣清涼，最低維持14度。至於下周二平安夜(24日) 及聖誕節，早上仍清涼，氣温則稍回升至15至20度。



圖為截至12月16日早上11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風補充 周四起至下周初氣温稍降

天文台表示，受乾燥的東北季候風持續影響，未來一兩日廣東天晴乾燥，沿岸地區早上天氣仍然清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差較大。預料季候風補充會在本周後期至下周初影響華南，該區氣溫將會稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台今日(16日)上午11時30分更新未來九天天氣。(天文台網頁圖)

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冬至及平安夜最低約15度 下周日跌至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（17日）及周三（18日）均天晴，早上清涼，日間非常乾燥，介乎16至21度，相對濕度最低35%。周四（19日）至周六的冬至（21日）仍大致天晴及乾燥，早上相當清涼，連日相對濕度最低35%，氣溫稍降至14至19度。

下周日（22日）早上相當清涼，持續14至19度。下周一（23日）及下周三聖誕節（25日）仍乾燥及早上清涼，介乎15至20度。