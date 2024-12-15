天氣凍食煲仔飯｜近百食客西營盤「坤記」排隊句鐘　港人過海光顧

天文台今早（15日）錄得最低氣溫13度，是入冬以來的最低紀錄，入夜後氣溫再回落。有市民及遊客食煲仔飯「禦寒」，在西營盤的「坤記煲仔小菜」外，晚飯供應前一小時已有食客排隊，至傍晚長龍多達百人，排隊句鐘為求一嚐煲仔飯的滋味。



有內地「回頭客」專程在晚市開始前一小時到場排隊，認為所花間十分值得；亦有港人特地過海到場，認為食物質素是關鍵，排隊或價錢較貴，亦無所謂。



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4時半已有食客到來等候 買外賣要等兩小時 店員不接單

位於西營盤的「坤記煲仔小菜」，近年多次獲米芝蓮「必比登推介」，在本港及內地各社交平台，不時有人推介該店的煲仔飯。該店下午5時半開始晚市，今日下午4時半已有食客到來等候﹐未到5時店外已有數十人排隊，人龍延伸到數個舖位之隔的菜檔門外。

由於店內目測只得四五十個座位，即使5時半首輪食客入座，人龍很快便再重新形成，記者點算至少有80人。不時有食客打算買外賣，但店員表示，要等兩小時，拒絕接單。店員又向記者表示，「日日都咁多人」，但冬天生意的確較好。

內地生帶父母早一小時到來排隊 內地遊客稱抖音、小紅書用戶推介

排頭位的內地北方留學生Kevin與父母今日4時半前已經到場。他表示，早前在朋友的推介下食過一次坤記的煲仔飯，覺得很美味，因此便帶家人到場品嚐。他稱知道坤記入夜後會大排長龍，因此決定提早到場排隊，又認為十分值得。

亦有內地遊客看過社交媒體的推介到場。有來自深圳的旅客表示，看過抖音上用戶的推薦而認識坤記，又指自己曾到來過兩次，但坤記都沒有開店，對今次有望食到坤記的煲仔飯感到期待。上海遊客謝小姐則表示，是在小紅書上認識坤記。

九龍食客過海光顧：嚟睇下有幾好食

港人鄭先生與親人表示，因為今日天氣凍，想吃煲仔飯，便從九龍特意過海到場。他表示，自己在網上看過不少坤記的評價，打算「嚟睇下有幾好食」，亦知道坤記十分多人排隊，便提早於大約5時到場，不料自己前面已有四五十人，笑言情況有啲「牙煙」。被問到坤記訂價比坊間其他煲仔飯高，他指自己都「咪埋眼食」，認為質素最緊要。

居於沙田的關先生與太太5時前到場，二人指每年都會到坤記數次，早前到過西區內另一家煲仔飯名店，但因為該店服務質素欠佳，因此重投坤記懷抱。他們又讚坤記的煲仔飯比其他店舖出色，更指自己已相約朋友本周內再到訪坤記。