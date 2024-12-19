天氣｜今早市區約14度　新界再低幾度　明日及冬至翌日跌至13度

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣。天文台指出，本港今早（12月19日）相當清涼，市區氣溫降至14度左右，新界再低幾度。此外，位於菲律賓南部附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，本港地區今日天晴，日間非常乾燥，相對濕度最低約35%，最高氣溫約19度。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。



天文台展望，明日（20日）早上市區最低氣溫下降至13度左右，新界再低幾度及普遍寒冷。周末期間早上相當清涼，日間非常乾燥。下周初至聖誕節早晚仍然清涼，日間部份時間有陽光。



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菲律賓南部附近低壓區 下周初進入南海南部

天文台指出，東北季候風會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來天晴及乾燥的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。而季候風補充會在下周初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。

此外，預料現時位於菲律賓南部附近的低壓區，會在下周初進入南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月19日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周五均早上清涼日間乾燥 平安夜最低14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（20日）至下周日（22日）均天晴、早上相當清涼，日間非常乾燥。其中，明日及周日料介乎13至19度；冬至則最低14度，最高回升至21度。

下周一（23日）至下周五（27日）均部份時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。其中，下周一及下周二的平安夜（24日）介乎14至19度；下周三聖誕節（25日）稍回升至15至20度。下周四（26日）的拆禮物日進一步升至17至22度。