天文台料周五市區13度　香港北端僅8度　「12月風暴」雲帶蓋港

天文台今日（18日）指出，東北季候風會在未來數日持續為廣東沿岸帶來天晴及乾燥的天氣，本港早上相當清涼，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。九天天氣預報顯示，天文台料周五（20日）市區（以天文台尖沙咀總部計）清晨氣溫降至攝氏13度；「香港北端」打鼓嶺不止兩三度，而是只有8度。另天文台預測下周日（22日）市區氣溫也會低見13度。



雖然踏入12月，但南中國海仍可能打風。天文台又表示，預料現時位於菲律賓南部附近的低壓區會在下周初進入南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。



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平安夜天晴 氣溫14°C至19°C

一股東北季候風補充明日抵達廣東沿岸。本港今日大致天晴及非常乾燥，各區的相對濕度普遍下降至40%或以下。

天文台表示，東北季候風會在未來數日持續為廣東沿岸帶來天晴及乾燥的天氣，季候風補充會在下周初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。九天天氣預報顯示，未來九日市區氣溫最低13度、最高22度。

．12月21日 (星期六）冬至：氣溫14°C至21°C。天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，吹東北風4級，稍後北風5級。

．12月24日 (星期二)平安夜：氣溫14°C至19°C。部分時間有陽光，早上相當清涼，日間乾燥，吹北至東北風4至5級。

．12月25日 (星期三)聖誕節：氣溫15°C至20°C。部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥，吹北至東北風4至5級。

．12月26日 (星期四)拆禮物日：氣溫17°C至22°C。部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥，吹東北風4級。

天文台12月18日下午4時半更新九天天氣預報，料未來一周早上相當清涼，內陸地區寒冷。(天文台圖片)

石崗、大埔及打鼓嶺周五早上氣溫降至個位數

天文台預測周五（20日）及下周日（22日）天晴，無雲冬日往往出現「輻射冷卻」效應，料市區最低13度，最高19度。

自動分區天氣預報顯示，周五早上7時各區氣溫主要介乎10至12度，另石崗、大埔及「香港北端」打鼓嶺降至個位數，打鼓嶺料低見8度。

天文台自動分區天氣預報顯示，12月20日早上7時，天文台尖沙咀總部料錄得攝氏13度，而北區打鼓嶺則低至8度。(天文台圖片)

不過周五到了日間，各區氣溫回升至20度左右，其中上水料達21度，比早上高11度；石崗早晚溫差也有11度，料日間升至20度；打鼓嶺溫差更有20度，下午4時達20度。

天文台自動分區天氣預報顯示，12月20日下午4時，天文台尖沙咀總部氣溫回升至攝氏19度，而北區打鼓嶺更升至20度。(天文台圖片)

12月都打風？天文台今日指出，預料現時位於菲律賓南部附近的低壓區會在下周初進入南海南部。全球集合預報系統（GEPS）的預測顯示，該低壓區會橫過南海南部，對位於南海北部廣東沿岸的香港沒有威脅，不過天文台指出，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。