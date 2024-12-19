冬至｜天文台今冬首發寒冷天氣警告　料明日市區12度　新界低幾度

天文台預測下周初至聖誕節早晚仍然清涼，日間部分時間有陽光。天文台今日（19日)在下午4時20分發出寒冷天氣警告，是今年入冬首次發出，預測本港明日早上天氣寒冷，明日市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低幾度。



受東北季候風影響，廣東普遍晴朗及非常乾燥。此外，位於菲律賓南部附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天晴及非常乾燥。吹和緩北至東北風。



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天文台預報未來兩周最低温度概率。(天文台網頁截圖)

菲律賓南部附近低壓區 下周初進入南海南部

天文台指出，東北季候風會在未來兩三日繼續為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，日夜溫差頗大。而季候風補充會在下周初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。

此外，預料現時位於菲律賓南部附近的低壓區，會在下周初進入南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月19日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周五均早上清涼日間乾燥 平安夜最低14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（20日）至下周日（22日）均天晴、早上相當清涼，日間非常乾燥。相對濕度低至30%及35%。明日及周日料介乎13至19度；周六冬至(21日)則最低14度，最高回升至21度。

下周一（23日）至下周五（27日）均部份時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。其中，下周一及下周二的平安夜（24日）介乎14至19度；下周三聖誕節（25日）回升至16至20度。下周四（26日）的拆禮物日進一步升至17至21度。

下周五(27日) 及下周六(28日)，最低持續16度。

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