天文台｜乾燥東北季候風周末降温最低14度 大除夕元旦均天晴和暖
撰文：陶嘉心
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今日（12月26日）是聖誕節後的拆禮物日，天文台表示，東北季候風正影響華南。同時，覆蓋廣東沿岸及南海北部的廣闊雲帶正稍為轉薄。預測本港下午部分時間有陽光。今晚大致多雲，有一兩陣微雨。吹和緩東北風。氣溫介乎18至21度，吹和緩東北風。
天文台展望，明日（27日）有一兩陣微雨，晚上轉涼。周末期間大致天晴及乾燥，市區最低氣溫降至14度左右，新界再低幾度。
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乾燥東北季候風明抵達
天文台表示，一股乾燥的東北季候風補充會在明日逐漸影響華南沿岸，該區天氣轉涼，而隨著覆蓋廣東的雲帶轉薄，周末期間該區漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。預料季候風會在下周初至中期緩和，廣東地區日間氣溫稍為回升。
▼天文台九天天氣預報▼
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大除夕最低16度 元旦最低17度
根據天文台的九天天氣預報，明日（27日）大致多雲，有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗。晚上轉涼。介乎17至20度。
周六（28日）及下周日（29日）均天氣相當清涼。氣温跌至最低14度。最高19度。周六非常乾燥，相對濕度介乎35%至65%。下周日相對濕對上升至介乎 45%至70%。下周一（30日）至下周五（1月3日）均早上清涼。
下周二大除夕（31日）大致天晴及乾燥。預料介乎16至21度。至於元旦(1月1日）大致天晴氣温回升至17至21 度。
下周四（1月2日）至下周六均部分時間有陽光，早上清涼。下周四氣溫稍回落至介乎16至20度，下周五進一步跌至最低15度，最高19度。
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