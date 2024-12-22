聖誕平安夜除夕天氣 天文台料Boxing Day後氣溫回落 12.31回升
撰文：倪清江
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天文台今日（22日）指出，東北季候風會在未來一兩日繼續為廣東帶來早晚清涼的天氣，預測周二平安夜（24日）早上清涼，晚上市區（以尖沙咀天文台總部計）氣溫約攝氏19度，其後聖誕節及Boxing Day拆禮日（25及26日）日間升上20度頭。
天文台預料另一股東北季候風會在本週後期抵達華南，該區天氣轉涼，下周日（29日）市區又回落至14度，其後稍為回升，除夕當日日間料升上21度。
現時位於南中國海南部的低壓區會在未來兩三日逐漸發展並移向越南南部胡志明市一帶，聖誕到當地旅遊市民要留意，天文台指與其相關的雲帶會覆蓋南海中至北部及廣東沿岸。
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