聖誕拆禮物日微雨和暖　天文台料周末轉涼　大除夕及元旦最低17度

今日（12月25日）為聖誕節，天文台指，東北季候風正影響華南。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋南海北部及廣東。正午十二時，熱帶低氣壓帕布集結在胡志明市以東約410公里，預料向西南偏西移動，時速約14公里，橫過越南南部海域，並逐漸減弱及消散。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有一兩陣微雨。最高氣溫約20度。下午部分時間天色明朗。吹和緩東北風。



天文台展望，明日拆禮物日（26日）大致多雲，日間和暖。星期五轉吹偏北風。周末期間漸轉天晴乾燥，早上相當清涼，市區最低氣溫降至14度左右。



圖為截至12月25日早上11時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周五乾燥季候風補充 周末再度轉涼天色好轉

天文台表示，東北季候風會在明日(26日)繼續影響華南。同時，一道廣闊雲帶覆蓋南海北部及廣東。而一股乾燥的季候風補充會在星期五(27日)抵達華南沿岸，周末期間該區再度轉涼，天色好轉。隨著季候風在下周初緩和，廣東地區氣溫稍為回升。

此外，熱帶低氣壓氣旋帕布在正午十二時，集結在胡志明市以東約410公里，預料向西南偏西移動，時速約14公里，橫過越南南部海域，並逐漸減弱及消散。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月25日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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大除夕及元旦部分時間有陽光 預測約17至21度

根據天文台的九天天氣預報，明日拆禮物日（26日） 大致多雲，有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，介乎18至21度。 周五（27日）仍有一兩陣雨，早晚天氣清涼，氣温低至16度至19度。

周六（28日）及下周日(29日)天氣相當清涼，天晴及乾燥。氣温再下跌，最低14度，周六最高18度，下周日最高19度。

下周一(30日)至下周五(3 日)均早上清涼。下周二大除夕（31日）及元旦（1月1日）均料介乎17至21度。部分時間有陽光。

元旦後一兩天，即下周四(2 )及下周五(3日) 氣温再度下跌、分別低至16度及15度。