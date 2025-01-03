天氣｜今日天晴乾燥　晚上清涼最低16度　下周一低至14度

一股乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日（1月3日）大致天晴，初時非常乾燥，相對濕度最低40%，晚上清涼。當日料介乎16至22度，吹和緩偏北風，晚上轉吹清勁東風。天文台展望，未來數日天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。 星期一（6日）氣溫稍為下降，早上市區最低氣溫約14度，新界再低幾度。



圖為截至1月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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另一股季候風下周後期抵達

受乾燥的東北季候風持續影響，未來兩三日廣東大致天晴，早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸。而另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區早上相當清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月3日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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「小寒」最低16度 下周五低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（4日）至下周六（11日）均乾燥，其中明日至下周日（5日）的二十四節氣「小寒」 均大致天晴、早晚清涼，「小寒」當日料介乎16至21度。

下周一（6日）料天晴、早上相當清涼，日間非常乾燥，當介乎14至20度。下周二（7日）至下周四（9日）均大致天晴、早晚清涼、日間乾燥，均最低15度，最高介乎18至20度。下周五（10日）及下周六早上相當清涼，跌至最低14度。