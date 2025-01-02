天文台｜季候風持續明早晚清涼　周日「小寒」16度下周一氣温再降

撰文：陶嘉心
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天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。此外，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在明早抵達沿岸地區。預測本港明日早晚清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度。日間最高氣溫約22度。吹微風，明日吹和緩北風，晚上轉吹清勁東風。

展望：隨後數日大致天晴及乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。星期一氣溫稍為下降，早上市區最低氣溫約14度，新界再低幾度。

圖為截至1月2日早上11 時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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乾燥東北季候風明抵達　內陸地區日夜溫差頗大

天文台表示，一股乾燥的東北季候風會在明早抵達華南沿岸。受季候風持續影響，未來數日該區大致天晴，早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸。而另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區早上相當清涼。

▼天文台九天天氣預報▼

圖為天文台截至1月2日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日　清晨市區氣溫創入冬新低▼

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「小寒」日間非常乾燥　下周一低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（3日）大致天晴及乾燥。早晚清涼，介乎16至22度。周六（4日）至下周五（10日）均天晴乾燥及早晚清涼。

其中下周日（5日）為二十四節氣「小寒」，當日料介乎16至21度。日間非常乾燥。 相對濕度介乎35%至75%。

下周一（6日）氣温跌2度，最低14度。最高20度。下周二(7日)至下周四(9日)均最低15度，最高約18至20度。下周五(10 日)則跌至介乎14至17度。

天文台表示，季候風持續，未來數日早晚清涼。(香港01記者攝)
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