冬天保暖｜網民力推一禦寒神器抵用又夠暖！無數人認同：慳錢首選

冬天天氣驟降，許多人都喜歡窩在棉被裡不想出門。對此，就有一名台灣網民PO文表示，前兩年買了一款電熱毯，原本以為不會多好用，沒想到用過之後「真的回不去了」，讓他忍不住想問：「有沒有電熱毯才是冬天最好用的神器八卦？」掀起網民熱議。



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該名台灣網民在PTT八卦版發文表示，前數年買了一款電熱毯，價格約1千多元（台幣、下同），「本來覺得應該不會多好用，但用過之後就真的回不去了」，只要睡前10分鐘打開預熱，就會溫暖到早上不想起床，且還可以定時，不用擔心忘記關閉電源，因此好奇詢問：

「有沒有電熱毯才是冬天最好用的神器八卦？」



貼文一出，引來網民熱烈討論，紛紛留言：

「電熱毯就是天冷續命的」、「只想省錢又暖的首選」、「真的，自從冬天去韓國體驗電熱毯後驚為天人」、「真的，便宜耗電低，超暖超實用，必買」、「超好用，用過就回不去了」。



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但也有網民持不同看法：

「冷暖空調才讚，電毯一離開床就沒了」、「冷暖氣才好用，換季又不用收納」、「是不會裝冷暖氣機嗎？電熱毯只熱床跟被窩，你是打算躺多久？」、「暖氣整個房間溫暖才好用吧」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】