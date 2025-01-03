天文台｜乾燥季候風明日天晴早晚清涼　市區最低15度新界低兩三度

一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台表示，下午各區的相對濕度普遍維持在40%或以下。預測明日早晚清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度。日間最高氣溫約19度。吹和緩至清勁東至東北風，明日初時離岸間中吹強風。



展望: 下周初天晴及非常乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。下周中期風勢頗大，雲量稍為增多。



圖為截至1月3日早上11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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另一股季候風下周後期抵達

天文台指，受乾燥的東北季候風及其補充影響，未來兩三日華南普遍晴朗，早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。預料一股偏東氣流會在下周初逐漸影響廣東沿岸，下周中期該區風勢頗大，雲量稍為增多。而另一股東北季候風會在下周後期抵達華南，內陸地區寒冷。

▼天文台九天天氣預報▼

圖為天文台截至1月3日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片

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「小寒」最低16度 下周五低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（4日)至下周六（12日）均乾燥，其中明日至下周日（5日）的二十四節氣「小寒」 均天晴、早晚清涼，「小寒」當日料介乎16至21度。

下周一（6日）天晴、早上相當清涼，日間非常乾燥，介乎14至20度。下周二（7日）至下周四（9日）均早晚清涼、日間乾燥，均最低15度，最高介乎18至20度。

下周五（10日）及下周六(11日) 早上相當清涼，部分時間有陽光及乾燥。下周五氣温跌至最低14度。下周六更跌至最低13度。