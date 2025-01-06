天文台｜偏東氣流抵達非常乾燥　未來兩三日風勢頗大　周四氣温跌

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港各區的相對濕度下降至50%以下。此外，預料一股偏東氣流會逐漸影響廣東沿岸。本港下午非常乾燥，吹輕微至和緩偏北風，漸轉吹和緩東風。



展望: 未來兩三日部分時間有陽光，風勢頗大，早晚有一兩陣微雨。星期四(9 日)稍後氣溫開始下降，星期五(10 日)及星期六(11日)早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界再低幾度。



圖為截至1月6日上午11 時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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隨後兩三日風勢頗大 冬季季候風周四抵達

天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區雲量稍為增多，早晚有一兩陣微雨。預料一股強烈冬季季候風會在星期四(9日)抵達華南沿岸，本周後期及週末期間早上寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。受另一股偏東氣流影響，下周初至中期廣東沿岸氣溫稍為回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月6日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日及周三有微雨 周五及周六跌至12度

根據天文台的九天天氣預報，明日（7日）及周三(8日）多雲，有一兩陣微雨。周三日間部份時間有陽光。明日介乎16度至20度。周三氣溫稍升至17度至20度之間。

周四(9日) 轉吹北風、日間乾燥，有一兩陣微雨，氣温下降至最低15度。

周五（10日）及周六（11日）早上天氣寒冷，兩天最低均為12度，最高17度。周六的日間非常乾燥。相對濕度最低只有35%。

下周日（12日）早晚相當清涼，介乎13至18度，仍非常乾燥。

下周一（13日）早上相當清涼及乾燥、氣温回升至14度至19度。下周二(14日)氣温稍升至16度至19度。下周三(15日) 部分時間有陽光。氣温介乎16至20度。