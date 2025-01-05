小寒過後冬季季候風殺到　天文台調低預測　料周五六最低12度

天文台預測一股偏東氣流會在明日（6日)逐漸影響廣東沿岸，隨後兩三日該區風勢頗大，雲量稍為增多。預料一股冬季季候風會在星期四抵達華南沿岸，天氣轉冷，天文台下調周五及周六（10日及11日）預測，料市區（天文台總部）最低跌至攝氏12度，較昨日（4日）的預測再低1至2度，料天文台屆時會發出寒冷天氣警告。



新界地區再低幾度，天文台自動分區天氣預報顯示，周五及周六早上7時，多區不足10度，其中打鼓嶺料低至7度。



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「小寒」不寒 多區下午錄得24度或以上

今日（5日)是二十四氣節的「小寒」，惟乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，本港的相對濕度普遍下降至50%或以下。本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴及乾燥，吹和緩北至東北風。

天文台錄得市區下午升至21.7度，濕地公園最高錄得25.5度，上水、元朗公園、九龍城、跑馬地、滘西洲及黃大仙都高逾24度。

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天文台未來九天天氣預報 (天文台網頁截圖)

料天文台需發出寒冷天氣警告

不過，天文台預料一股冬季季候風會在周四（9日）抵達華南沿岸，導致氣溫開始下降，預測周五及周六早上氣溫降至12度，日間最高16至17度，料屆時天文台需發出寒冷天氣警告。天文台預測下周日（12日）起氣溫會逐步上調，每日升1至2度。

九天天氣預報顯示，新界地區周五起會比市區再低幾度。其中打鼓嶺在周五早上7時只有8度，到周六再跌至7度，到下周日早上仍只有８度。

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