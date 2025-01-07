天氣｜今日天晴早上清涼約16度　周四起降溫　周五及周六低至12度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，該區天色大致良好。天文台預測，本港地區今日（1月7日）大致天晴，早上清涼，市區最低氣溫約16度。日間乾燥，相對濕度最低50%，最高氣溫約20度。晚上部份時間多雲及有一兩陣微雨，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。



天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，風勢頗大，早晚有一兩陣微雨。星期四（9日）稍後氣溫開始下降，星期五（10日）及星期六（11日）早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界再低幾度。



圖為截至1月7日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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冬季季候風周四抵達 本周後期及周末乾燥

天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區雲量稍為增多，早晚有一兩陣微雨。預料一股強烈冬季季候風會在星期四抵達華南沿岸，本周後期及周末期間早上寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。受另一股偏東氣流影響，下周初至中期廣東沿岸氣溫稍為回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月7日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日及周四有微雨 周五及周六早上寒冷

根據天文台的九天天氣預報，明日（8日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光，氣溫介乎17至20度。周四（9日）至下周一（13日）均乾燥，其中周四稍後有一兩陣微雨，氣溫下降，最低跌至15度。

周五（10日）及周六（11日）乾燥及早上寒冷，均介乎12至17度。下周日（12日）大致天晴，早晚相當清涼，日間非常乾燥，介乎13至18度。

下周一至下周三（15日）均部份時間有陽光，其中下周一早上相當清涼，當中介乎14至19度。下周二（14日）及下周三氣溫回升，最低均為16度，最高有19或20度。