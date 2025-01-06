寒潮｜天文台圖解寒風如何南下　料周四一夜跌8度　一區周六嚴寒

一股寒潮正南下，天文台今日（6日)指出，強烈冬季季候風會在星期四（9日）抵達華南沿岸，當日稍後本港氣溫開始下降，預料星期五（10日)及周末期間華南沿岸早上持續寒冷，而內陸地區氣溫更可能會達嚴寒水平（攝氏7度或以下）。



九天天氣預報顯示，市區（天文台尖沙咀總部）氣溫由將周四日間攝氏20度，到周五清晨降至12度，一夜跌8度，料天文台屆時會發出寒冷天氣警告（一般攝氏12度或以下發出）。天文台指周末期間天朗氣清，輻射冷卻頗為明顯，預測新界個別地區清晨失守10度，其中八鄉只有9度，打鼓嶺更料降至嚴寒程度的7度。



▼2024年12月20日 天文台清晨錄得氣温降至12度以下▼



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冷空氣過去數天已在華北至蒙古一帶堆積

天文台科學主任今在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《小寒進臘月》文章，指出昨日（5日）是二十四節氣「小寒」，距離立春尚有大寒，古人說「冷氣積久而為寒，小者，未至極也」，相信不少人關心寒冷天氣何時會影響本港。

文章指過去數天本港陽光充足，天氣不算太寒，但冷空氣其實已在華北至蒙古一帶堆積，預料寒冷天氣在本周後期便會影響華南。

歐洲中期預報中心對於500百帕（即高空約5至6公里）位勢高度的預報。（圖一上）今日（1月6日）香港時間上午8時，（圖一下）星期四（1月9日）香港時間上午8時。（天文台圖片)

中國東北部及青藏高原西風槽推動冷空氣向南擴展

天文台指出，一股偏東氣流在今日稍後影響廣東沿岸，未來一兩日區內風勢頗大，雲量亦會稍為增多。

與此同時，在中國東北部一帶的高空有「切斷低壓」建立（圖一上），根據現時電腦模式預測，與其相關的西風槽會在本周中期顯著加深，引導積聚在槽後的冷空氣南下；同時，源於青藏高原一帶的南支西風槽亦會東移，並進一步推動冷空氣向南擴展（圖一下）。

最低溫度概率預報圖顯示星期四（9日）氣溫開始下降，本周後期及周末期間天氣寒冷。（天文台圖片)

冷空氣周四殺到 天文台料周五六市區降至12度

因此天文台預料華南將會在星期四受到相關的冷空氣影響，稍後氣溫開始下降，本港天氣亦將會轉冷，星期五及星期六市區氣溫在12度左右。在周末期間由於天朗氣清，輻射冷卻頗為明顯，新界北部部分地區氣溫更可能會達嚴寒水平。

自動分區天氣預報顯示星期六（1月11日）上午7時本港天氣寒冷，而新界北部部分地區氣溫更有機會達嚴寒水平。（天文台圖片)

天文台今早下午4時半發表最新九天天氣預報，料周五六市區最低12度。（天文台圖片)

周四市區日間20度、周五清晨12度 料「大寒」前再降溫

根據天文台今早下午4時半的最新九天天氣預報，預測未來三日日間市區升至20度，周五回落至最12至17度，即由周四下午20度降至周五清晨12度，一夜間跌8度，部分時間有陽光及乾燥，早上寒冷。

周六氣溫同樣介乎12至17度，早上寒冷，大致天晴，日間非常乾燥，相對濕度最低只有35%。

下周中氣溫會稍為回升，最低溫度概率預報圖顯示，下周末又會再次降溫，而本月20日為二十四節氣的最後一個「大寒」。

天文台今早下午4時半發表最新九天天氣預報，料周五六市區最低12度。（天文台圖片)

周末前後香港有幾寒存變數 若有冷雨將更寒

文章指這股冬季季候風為本港帶來的跌溫幅度仍有變數。當中包括與切斷低壓相關西風槽的演變、南支西風槽東移時的深淺、以及兩者時間上的配合。若與切斷低壓相關的西風槽加深的位置較北或東移較快，或東移的南支西風槽較淺，冷空氣向南推進的動力便會相對較弱，不利華南沿岸地區降溫。

冷空氣南下時會否伴隨降雨亦是影響溫度跌幅的因素。顯著的降雨會帶來蒸發冷卻效應，氣溫會有較大跌幅。不過目前電腦模式對珠江口一帶的降雨預測仍然存在分歧，如歐洲電腦預測模式及歐洲人工智能電腦模「AIFS」都預測有雨，但韓國及美國電腦預測模式則料無雨。因此周末前後香港天氣到底會有幾「寒」，仍需繼續監測及評估。