天文台：今晚氣溫顯著降　新界部份地區明早嚴寒　周末晚間或結霜

一股強烈冬季季候風殺到，天文台今日（9日）早上發出特別天氣提示，預料今晚本港氣溫顯著下降，周五至下周日（10日至12日）的早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部份地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。

天文台又指，周末期間由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象，籲市民注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。



天文台今日（9日）早上發出特別天氣提示，預料今晚本港氣溫顯著下降，周五至下周日（10日至12日）的早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右。

天文台指，一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南，預料該季候風會在今晚抵達沿岸地區。今日早上清涼，日間乾燥，市區最高氣溫約21度。吹和緩東北風，今晚轉吹和緩至清勁北風，氣溫顯著下降。

天文台展望明日及周末期間早上寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。下周初早上仍然清涼。

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



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周末期間晚間輻射冷卻頗為顯著 新界內陸地區及高地有機會結霜

天文台早上9時發出特別天氣提示指，預料今晚本港氣溫顯著下降，周五至下周日（10日至12日）的早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部份地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。

天文台又指，周末期間由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象，籲市民注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

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