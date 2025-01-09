香港天文台發寒冷天氣警告　今晚氣温顯著下降　明早市區11至12度

一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南，天文台今午（9日）4時20分發出寒冷天氣警告，預料該季候風會在今晚抵達沿岸地區，明日(10日)及周末期間早上寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部份地區及高地嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。下周初早上仍然清涼。



圖為截至1月9日上午11 時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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強烈冬季季候風影響 未來數日早上持續寒冷

天文台表示，受一股強烈冬季季候風影響，未來兩三日華南沿岸早上持續寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區早晚嚴寒，日夜溫差頗大。隨著該季候風在下周初被一股偏東氣流取代，廣東沿岸雲量稍為增多，日間氣溫回升，但早上仍然相當清涼。預料一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



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下周二及周三最低16度 下周四再次降溫

根據天文台的九天天氣預報，明日（10日）及至下周日（12日）均天晴乾燥、早上寒冷，明日介乎12至17度；周六（11日）及下周日最低跌至11度。相對濕度最低只有25%。

下周一（13日）仍早上相當清涼，日間乾燥，料介乎13至18度。

下周二（14日）及下周三（15日）最低氣溫回升至16度，最高有20及21度，部份或短暫時間有陽光。下周四（16日）氣溫再次稍降，與下周五（17日）均早上相當清涼，最低跌至14度。下周六(18日)早上仍相當清涼。氣温稍回升，介乎15度至20度。