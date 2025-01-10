天文台發出霜凍警告　高地或新界北部周六早上可能出現地面霜

一股強烈冬季季候風正影響廣東，天文台預測本港未來一兩日早上持續寒冷，市區氣溫在11度左右，新界部份地區及高地嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。至今午（10日）4時30分，天文台發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早（11日）在高地或新界北部可能出現地面霜。



圖為截至1月10日上午11 時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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天文台今早9時45分發出特別天氣提示，指受一股強烈冬季季候風影響，周末期間（1月11日至12日）早上持續寒冷，市區氣溫在11度左右，新界部分地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。同時，由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

一股偏東氣流取代 料下周初氣温稍為回升

天文台表示，受一股強烈冬季季候風影響，未來一兩日華南沿岸早上持續寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區早晚嚴寒，日夜溫差頗大。隨著該季候風在下周初被一股偏東氣流取代，廣東沿岸雲量增多，氣溫稍為回升。預料一股東北季候風會在下周中後期影響廣東，該區天氣相當清涼，天色好轉。

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



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下周二及周三氣温稍回升至16度 下周四、五再降溫

根據天文台的九天天氣預報，明日（11日）及星期日（12日）均天晴、早上寒冷，日間非常乾燥。一連兩日最低11 度，最高分別17，18度。星期日相對濕度最低只有25%。

下周一（13日）仍早上相當清涼，乾燥，料介乎13至18度。

下周二（14日）及下周三（15日）氣溫稍回升至16度，最高有20及21度，部份或短暫時間有陽光。下周四（16日）氣溫再次稍降，與下周五（17日）均早上相當清涼，天晴及乾煰。最低跌至14度。下周六(18日)天晴，氣温介乎15度至20度。