天氣｜今晚轉涼　日間天晴乾燥最高21度　明後兩天跌至13度

一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸。此外，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港地區今日（1月15日）初時大致多雲，日間漸轉天晴及非常乾燥，相對濕度最低約35%。日間最高氣溫約21度，晚上轉涼，全日最低約15度。吹和緩至清勁偏北風，初時高地間中吹強風。天文台展望，未來一兩日天晴，日間非常乾燥，市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度。周末期間早上仍然清涼。



圖為截至1月15日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



+ 3

東北季候風抵達 隨後一兩日早晚溫差較大

天文台指出，一股東北季候風會在今早抵達華南沿岸，該區氣溫下降，未來一兩日沿岸地區早上相當清涼，天晴乾燥，日夜溫差較大。隨著季候風在周末及下周初稍為緩和，該區氣溫逐步回升。一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月15日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣部份降至12度以下▼



+ 5

周末氣溫回升 大寒料天晴乾燥最低16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（16日）及周五（17日） 天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，均介乎13至19度。 周六（18日）部份時間有陽光，氣溫回升，最低氣溫15度。下周日（19日）天晴乾燥，最低16度。

下周一（20日）為二十四節氣「大寒」，料天晴乾燥，介乎16至22度。下周二（21日）至下周四（23日）最低氣溫均為17度，最高約21及22度。