天文台料明晚轉涼　周四、五最低13度日夜差6度　下周一大寒不冷

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區及南海北部。天文台預測今日(14日)大致多雲。最高氣溫約18度。日間部分時間天色明朗。稍後有幾陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風。

展望：明日(15日)轉吹偏北風，晚上轉涼。隨後一兩日天晴乾燥，市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度。周末期間早上仍然清涼。



圖為截至1月14日上午11 時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月11日 八鄉雞公嶺山火情況▼



東北季候風明抵達 隨後一兩日早上相當清涼

天文台表示，一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸，該區氣溫下降，隨後一兩日沿岸地區早上相當清涼，天晴乾燥，日夜溫差較大。隨著季候風在周末及下周初稍為緩和，該區氣溫回升，日間和暖。一股清勁的偏東氣流會在下周中期影響廣東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月14日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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明日初時有幾陣微雨 大寒料天晴最低16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（15日）大致多雲，初時有幾陣微雨，日間部份時間有陽光及乾燥，晚上轉涼，當日介乎15至20度之間。周四（16日）及周五（17日）天晴、非常乾燥，早上相當清涼，均介乎13至19度。

周六（18日）部分時間有陽光，氣溫回升2 度，最低15度。下周日（19日）天晴乾燥，氣温介乎16度至21度。

下周一（20日）為二十四節氣「大寒」，天晴乾燥，介乎16至22度。

下周二（21日）至下周四（22日）均有陽光，最低氣溫進一步升至17度，最高則介乎21、22 度。