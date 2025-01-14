2024年有紀錄以來最暖 52日酷熱天氣第三多 寒冷天氣僅11日
撰文：蕭通
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世界氣象組織（WMO）確認2024年是全球有紀錄以來最暖的一年，本港方面全年平均達24.8度，也是有紀錄以來最暖一年，較1991至2020年的正常值高1.3度。據天文台統計，去年全年寒冷天氣日數為11天，較正常值少4.2天；天文台錄得最低溫為1月23日的6.3度。
▼2024年3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼
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全年有11個月較正常溫暖 秋季平均26.5度破紀錄
全年有11個月較正常溫暖，當中4月及10月平均氣溫更破紀錄高溫。全年平均最低氣溫22.8度、平均最高氣溫27.3度，則分別為1884年有紀錄以來最高及第二高。秋季（9月至11月）的平均氣溫達26.5度，是有紀錄以來最高。其中9月17日錄得全年最高氣溫35.7度，有紀錄以來其中一個第八高。
2024年的酷熱天氣日數為52天、熱夜50天，以及極端酷熱天氣日2天，分別是有紀錄以來其中一個第三多、其中一個第四多，以及其中一個第八多。
▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼
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7個熱帶氣旋需掛風球 雨量少正常值5%
去年共有29個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海，接近長期（1961年至2020年）平均僅約30個。全年有13個熱帶氣旋達到颱風或以上強度，略少於長期平均約15個，當中8個達超強颱風級別。
本港方面，年內有7個熱帶氣旋令天文台需發出熱帶氣旋警告信號，略多於長期每年平均約6個。天文台在9月摩羯及11月桃芝影響期間，發出八號烈風或暴風信號。
去年全年雨量2,309.7毫米，較正常值少5%，曾發4次紅色暴雨警告。全年有54天雷暴日數，則比正常值多約12天。
▼5月4日 將軍澳清晨雨量一小時逾100毫米▼
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