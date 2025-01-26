年廿八洗邋遢｜天文台調低周一市區氣溫預測至10度　高地可能結冰

天文台指一股強烈冬季季候風會在未來一兩日影響華南沿岸地區，本港天氣寒冷及非常乾燥，今晚（26日）下調明日（星期一，年廿八）氣溫預測，料市區（天文台尖沙咀總部）明早氣溫最低10度，較今日下午的預低1度，日間回升至最高16度。 天文台料內陸地區早上嚴寒，自動分區天氣預報顯示，打鼓嶺早上只有6度。



天文台指由於部分地區風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低。本港高地的路面可能會結冰，提醒市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。



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打鼓嶺及流浮山晚上跌穿12度 大帽山失守3度

今日天陰陰，下午市區氣溫最高升至17.5度，入夜後拾級而下，到晚上近10時已降至約13度；新界多區降至12度或以下，打鼓嶺及流浮山低見11.8度，而市區的觀塘也只有11.9度、九龍城12度。

四個高山氣溫象站錄得氣溫跌穿10度，在截至晚上約10時，山頂只有9.2度，大老山降至6.9度，昂坪低見6.2度，大帽山跌穿3度，錄得2.9度。

天文台1月26日晚上7時50分修訂九天天氣預報，下調1月27日星期一年廿八氣溫預測，料市區早上氣溫最低10度。(天文台圖片)

強烈季候風訊號生號代表風力達3號風球

一道冷鋒在今早橫過華南沿岸地區，隨後的強烈冬季季候風緊隨而來。天文台在今早11時發出寒冷天氣警告，下午3時30分發出強烈季候風訊號，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。強風為3號風球風力，而烈風則為8號風球風力。

天文台晚上7時50分修訂九天天氣預報，由原預測明日市區氣溫介乎11至16度，改為最低10度，料吹北風5級，初時離岸6級，高地間中8級，初時大致多雲，有一兩陣微雨，日間漸轉天晴及非常乾燥。

天文台1月26日晚上自動分區天氣預報顯示，1月27日星期一年廿八早上7時，市區早上氣溫10度，打鼓嶺只有6度。(天文台圖片)

周一早上7至8時最凍 打鼓嶺料低見6度

天文台表示，本港高地的路面可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。自動分區天氣預報顯示，明日最凍時間為早上7至8時，市區10度為最高，其他各區及新界均只有8或9度，而打鼓嶺則料低見6度。

天文台指出，由於部分地區風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低，提醒要留意獨居長者和慢性病患者，看看是否需要提供幫助。

天文台預測周二（28日)年廿九大除夕仍然寒冷，市區氣溫介乎12至18度，大致天晴及非常乾燥，相對濕度介乎25%至55%，比周一最低35%還要低。

根據天文台資料，過年前第二日（年廿八或年廿九）氣溫最低7.4度，過年前第三日（年廿七或年廿八）最低6.5度。

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