天文台｜料年廿八急跌9度僅11 度　除夕及年初一寒冷最低12、13度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。天文台預測，本港地區今日（1月23日）下午部分時間有陽光。吹和緩東風。

展望：明日天氣和暖。周末期間風勢頗大。星期日(年廿七)稍後北風增強，氣溫顯著下降。星期一(年廿八、27日) 及年廿九(28日) 市區最低氣溫在11、12度左右。年初一(29日) 早上仍然相當清涼，隨後一兩日雲量較多及有一兩陣微雨。



▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



+ 3

冷鋒周日橫過 強烈季候風影響下周初寒冷及非常乾燥

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區日間較為和暖。預料一道冷鋒會在星期日稍後橫過華南沿岸地區，隨後的強烈冬季季候風會在下周初為該區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而內陸地區早上嚴寒。受季候風持續影響，下周中後期天氣仍然清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月23日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

冷鋒到 年廿七氣温顯著下降至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（24日）及周六（25日）均部份時間有陽光，最低18度、最高21或22度。下周日（26日）為年廿七，氣溫顯著下降，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，天文台預測氣溫會下降至14至20度。

年廿八（27日）天氣轉冷及非常乾燥，氣温跌至11 度、最高16度，較星期日最高急跌9度。相對濕度最低35%。年廿九（28日）仍非常乾燥，介乎12至17度。相對濕度最低降至30%。

大年初一（29日）氣溫回升，料介乎13度至18度。但早上相當清涼。大年初二(30日）15至19度，日間短暫時間有陽光。有一兩陣微雨。大年初三（31 日）仍有微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫上升至16至20度。年初四( 2月1 日)短暫時間有陽光、氣温介乎15至20度。

圖為天文台的九天天氣預報，預測年廿八(周一，27日)氣温急跌至11度。(天文台網頁截圖)

▼12月20日 天文台清晨錄得氣温降至12度以下▼

