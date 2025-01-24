天氣｜ 今日多雲最高22度　周末風勢頗大　周日迎冷鋒跌至14度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（1月24日）大致多雲。早上最低氣溫約18度。日間部份時間有陽光，最高氣溫約22度。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。



天文台展望，周末期間風勢頗大。星期日（26日）稍後北風增強，天氣顯著轉冷。星期一（27日）的年廿八及年廿九（28日），市區最低氣溫在11、12度左右。年初一（29日）早上仍然相當清涼，隨後一兩日雲量逐漸增多及有一兩陣微雨。



圖為截至1月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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下周初寒冷及非常乾燥

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，該區日間較為和暖。預料一道冷鋒會在星期日稍後橫過華南沿岸地區，隨後的強烈冬季季候風會在下週初為該區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而內陸地區早上嚴寒。受季候風持續影響，下週中後期天氣仍然清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月24日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣温降至12度以下▼



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年廿八最低11度 年初一、二有微雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（25日）大致多雲，日間部份時間有陽光，介乎18至21度。下周日為年廿七，氣溫顯著下降，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，氣溫跌至14至20度。

年廿八（27日）早晚天氣寒冷，與年廿九（28日）均日間天晴及非常乾燥，最低分別在11及12度，最高為16及17度。介乎12至17度。大年初一（29日）氣溫稍回升，料介乎13度至18度，但早上相當清涼。

大年初二（30日）及大年初二（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最低氣溫回升至為15度及16度。大年初四（2月1日）仍短暫時間有陽光，介乎15至20度。