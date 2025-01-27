蛇年｜年廿九僅11 度　初一相當清涼　天文台料初二、三氣温回升

今日（1月27日）為年廿八，天文台指，一股強烈冬季季候風正為華南帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至30%左右。天文台預料今晚寒冷，天晴及非常乾燥。吹清勁偏北風，初時離岸間中吹強風。

展望: 明早寒冷，新界再低幾度。年初一(29日)早上新界仍然寒冷。年初二(30 日)東風增強，晚上至年初三雲量增多及有一兩陣微雨。周末期間氣溫回升，漸轉潮濕。



天文台自動分區天氣預報顯示，1月28日年廿九大除夕早上7時各區仍然寒冷。（天文台圖片)

天文台表示，一股強烈冬季季候風會在未來一兩日繼續為華南沿岸帶來晴朗的天氣，該區天氣寒冷及非常乾燥，而內陸地區早上嚴寒。隨著季候風在本周中期被偏東氣流取代，廣東沿岸風勢頗大，雲量逐漸增多，但早晚仍然清涼。而該偏東氣流會在周末期間緩和，沿岸地區天氣較為潮濕，日間和暖。預料受一股東北季候風影響，下周初華南氣溫再度下降。

大帽山清晨曾跌至1.1度

天文台今早錄得本港大部分地區氣溫降至10度左右，較昨日低5至6度。截至上午6時，天文台錄得最低氣溫10.7度，是入冬以來的最低紀錄。於清晨4時40分，大帽山氣溫僅1.1度，昂坪4.6度；天文台氣溫為10.9度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月27日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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年初一13度 年初二、三有微雨 最低氣温回升至13至15度

根據天文台的九天天氣預報，明日為除夕年廿九（28日），大致天晴及非常乾燥，相對濕度最低約25%。早上寒冷，最低氣溫較之前預測低1 度，介乎11至18度。

大年初一（29日）早上仍相當清涼，氣溫稍為回升，料介乎13度至18度，天晴及乾燥。大年初二（30日）及大年初三（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，短暫時間有陽光，最低氣溫回升至為15度及17度。

周六為大年初四（2月1日），至下周一的年初七（2月4日）均短暫或部分時間有陽光。其中年初四介乎18至22度；下周日的年初五（2月2日）氣溫再回落，最低17度。

之後的年初六(2月3 日) 有一兩陣微雨，氣温顯著下降，跌至15度至19度。

初七(2月4日) 及初八(2月5日) 早上相當清涼。氣温更跌至13至17度。

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