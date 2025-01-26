新年強冷空氣南下來襲　深圳發布寒冷強風預警　27日跌至10℃以下

臨近春節，強冷空氣也加入「春運」馬不停蹄趕路。今年首場寒潮來勢洶洶，將製造大範圍雨雪天氣。1月25日18時，中央氣象台發布大風、寒潮、大霧、暴雪四預警。



據廣東氣象台官方消息，強冷空氣前鋒已於25日夜間抵達粵北，26日早晨到達廣州市區，中午到達南部沿海。並提醒廣東民眾，此次強冷空氣攜風帶雨，陰冷、濕冷和風冷多重疊加，僅穿保暖內衣褲已難抗嚴寒，壓箱底的羽絨服也可以拿出來了。



受強冷空氣影響，氣溫將自北向南明顯下降，廣東省中西部市縣有小雨，粵北高海拔山區局部有雨夾雪或小雪。節前廣東省大風降溫明顯局地有冰凍，周邊省份有大範圍低溫降雨，高海拔山區有道路結冰，水陸交通、低空飛行需注意安全；提醒高速公路通行民眾小心結冰路段。

26日-28日，廣東省各地氣溫累計下降6℃～10℃，粵北高海拔山區局部有雨夾雪或小雪，過程最低氣溫出現在27日到28日早晨：中北部市縣2℃～5℃，高海拔山區零下3℃～1℃，有冰凍或霜凍，南部市縣6℃～10℃，廣東省陸地和海上風力明顯增大；28日-29日，廣東省晴到多雲為主。

深圳發布寒冷黃色預警、強季風藍色預警信號

深圳氣象台深圳市氣象台於今日（26日）上午9時30分發布全市陸地寒冷黃色預警信號和全市強季風藍色預警信號。預計受強冷空氣影響，深圳氣溫持續下降，未來24小時平均氣溫12℃左右，風力逐漸加大，沿海、高地和海區最大陣風將達8-9級。全市避寒場所開放。

深圳未來3日「小冰人」站崗。

26日午間時段全市陰天，偶有分散小雨氣溫15℃左右，冷空氣中午前後將開始影響深圳，北風加大，沿海高地和海區的最大陣風8-10級，氣溫下降，傍晚前後降至12℃左右；夜間氣溫持續下降，27日早晨最低氣溫9℃左右。未來三天「小冰人」站崗，早晚寒冷，太陽常現。 ​​​

廣州各區發布寒冷預警

1月25日，廣州各區寒冷預警陸續發布，廣州氣溫出現「兩極反轉」，前幾天還溫暖如夏，今日（26日）又速凍似冬。提醒民眾返鄉路上及時添加衣物，注意防寒保暖。

廣州氣象台預計，26日早晨強冷空氣攜風帶雨而來，廣州將從25日的溫暖和煦反轉為濕冷，並且從早到晚氣溫將一直下降。不過好在小雨持續時間不長，27日晴冷將再次回歸。

廣州市區未來一周天氣。

此外，亦提醒返鄉外出民眾，廣東省附近省市如貴州、湖南、江西、福建等地大部份陰天多雲有小雨。1月27日至28日，貴州西部地區將有小到中雪或雨夾雪。