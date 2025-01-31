天氣｜赤口日間最高21度　周末期間和暖潮濕　立春迎冷鋒

今日（1月31日）為大年初三赤口，天文台預測，本港今日大致多雲。早上最低氣溫約16度。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約21度。稍後有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，周末期間天氣和暖及較為潮濕。下星期一（2月3日）為二十四節氣的立春，料北風增強，氣溫下降；星期二（2月4日）為年初七，早上相當清涼。



圖為截至1月31日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風下周初影響 漸轉乾燥及早上寒冷

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，同時一道雲帶亦會覆蓋該區。隨著該偏東氣流在周末期間緩和，沿岸地區天氣和暖及較為潮濕。

預料一道冷鋒會在星期一（2月3日）橫過華南沿岸，該區有一兩陣雨，天氣轉涼。與其相關的東北季候風會在隨後一兩日為廣東帶來乾燥的天氣，而內陸地區早上寒冷。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月31日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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連日有一兩陣微雨 年初七最低13度

根據天文台的九天天氣預報，明日大年初四（2月1日）及周日的年初五（2月2日），均有一兩陣微雨，明日介乎18至23度；周日為18至22度。

年初六（2月3日）為二十四節氣的立春，料有一兩陣雨，天氣轉涼，跌至14至19度。年初七（2月4日）亦有一兩陣微雨，早上相當清涼，日間漸轉天晴乾燥，介乎13至18度。下周三（2月5日）至下周六（2月8日）最低在14度及15度，最高18度，均短暫時間有陽光。