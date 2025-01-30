年初二煙花｜天文台料今晚吹東風利帶走濃煙　下周一開工日清涼

農曆新年煙花匯演今日（30日，年初二）晚上8時在維港舉行。天文台預測今晚大致多雲，吹和緩至清勁（4至5級）偏東風，離岸及高地間中吹強風，料有利吹散濃煙，在維港兩旁或可觀看到「高清」煙花匯演。



天文台預測一道冷鋒會下星期一（2月3日年初六）「立春」兼新年後「開工日」橫過華南沿岸，本港將有一兩陣雨，天氣轉涼，市區（天文台尖沙咀總部）氣溫將由日間最高19度，到午夜降至14度，到下周二（2月4日年初七）「人日」最低13度。



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天文台及中環下午能見度有約20公里

今晚農曆新年煙花匯演全長23分05秒，共發放23,888枚，其中壓軸之一的第8幕「添福添喜」將成為焦點，屆時維港上空不斷綻放6個熊貓頭像，代表安安、可可、樂樂、盈盈及兩隻新生大熊貓BB，並有大量綠色煙花襯托，象徵海洋公園的竹葉。

天文台預測今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風（4至5級）， 離岸及高地間中吹強風（6級），東風橫過維港，有利迅速將煙花濃煙向西帶離。下午初段天文台及中環能見度有約20公里，而西灣河更達30公里，今晚或可帶來高清煙花匯演。

▼2024年2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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年初三有一兩陣微雨 日間部分時間天色明朗

下周一是二十四節氣第一個「立春」，代表春天開始，而本港冬季尚有一個月，東北季候風仍會不時南下。天文台今日指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（31日）年初三繼續影響廣東沿岸，同時一道雲帶亦會覆蓋該區，料會有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎17至20度。隨着該偏東氣流在周末期間緩和，沿岸地區天氣和暖及較為潮濕。

天文台今日早上11時半更新九天天氣預報。

下周二「人日」氣溫介乎13至18度

下周一也是新年假期後開工日，天文台預料一道冷鋒會在當日華南沿岸，與其相關的東北季候風會在隨後一兩日為廣東帶來乾燥的天氣，而內陸地區早上寒冷。

天文台預測下周一吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，有一兩陣雨，天氣轉涼，市區氣溫會由日間19度，到深夜降至14度。到下周二「人日」氣溫介乎13至18度，初時離岸及高地風力間中6級，稍後東至東北風4至5級，早上相當清涼，漸轉天晴乾燥，相對濕度最低40%。天文台測其後數日每日最低13至14度，日間回升至18度。