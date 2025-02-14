情人節天氣｜今日有一兩陣雨　早晚清涼約15度　周末期間天色好轉

今日（2月14日）為情人節，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，天文台今晨指出，本港今早天氣清涼，各區氣溫普遍在15度左右。天文台預測，本港今日大致多雲，早晚清涼及有一兩陣雨。最高氣溫約19度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，周末期間天色逐漸好轉，星期日（16日）日間溫暖。隨後一兩日早晚清涼，日間部份時間有陽光及乾燥。



圖為截至2月14日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風將影響 下周中期早晚清涼

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今日影響華南沿岸。同時，與南海南部廣闊低壓區相關的雲帶會覆蓋廣東沿岸地區。

隨著雲帶在周末期間逐漸轉薄，該區日間氣溫稍為回升。而一股乾燥的季候風補充會在星期日逐漸影響華南沿岸，隨後一兩日該區天色大致良好，風勢頗大。預料東北季候風會在下周中至後期持續影響廣東沿岸，該區早晚清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月14日凌晨3時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2月13日 本港天色轉好▼



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周末期間有一兩陣微雨 「雨水」料日間乾燥

根據天文台的九天天氣預報，明日（15日）及下周日（16日）短暫或部份時間有陽光，初時有一兩陣微雨。明日介乎17至21度，周日18至24度。

下周一（17日）大致天晴，日間乾燥，料在17至20度之間。下周二（18日）為二十四節氣的「雨水」，但料日間乾燥，介乎16至19度。下周三（19日）至下周四（20日）均短暫或部份時間有陽光，最低氣溫16度，最高為20度。下周五（21日）及下周六（22日）部份時間有陽光，均介乎15至19度。