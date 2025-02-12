海霧圍城．多圖｜元宵節濕度升至95%　天文台料明日沿岸有霧

今日（12日）是農曆正月十五元宵節，整日雨紛紛，相對濕度升至95%，沿岸地區海霧籠罩，大廈若隱若現。天文台預測明日至周六（13至15日）仍然潮濕，相對濕度料仍達95%；明日大致多雲，初時有一兩陣微雨，沿岸有霧，下午部分時間天色明朗。



天文台料未來兩三日會有幾陣雨

天文台指出，受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸風勢較大，氣溫稍為下降；同時，受南海南部廣闊低壓區相關的雲帶影響，未來兩三日南海北部及沿岸地區會有幾陣雨。隨着雲帶在周末期間逐漸轉薄，廣東沿岸日間氣溫稍為回升，預料一股較為乾燥的季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區天色大致良好，風勢較大。

將軍澳、大欖涌海霧飄入 建築物若隱若現

一道雲雨帶今日覆蓋廣東沿岸及南海北部。正午時分，橫瀾島的能見度維持在500米左右，今日下午至晚上多雲，有幾陣雨，沿岸有霧，初時雨勢有時較為頻密，吹輕微至和緩東北風。

本港今日有雨又有霧，將軍澳持續有海霧飄入，在大廈之間穿過，建築物若隱若現。大欖涌早上被一道雲霧遮蓋，高山時見時不見。

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到下午，在海上和近岸仍可見到雲霧，黃竹坑可看到像霧像雨又像雲。而到了傍晚卻出現晚霞，在維港上空出現「火燒天」美景。

天文台料明日有一兩陣微雨、沿岸有霧

天文台指出，華中的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在明早影響廣東沿岸，預測明早氣溫介乎15至19度， 吹北至東北風4至5級，稍後東風5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨，沿岸有霧，下午部分時間天色明朗。

到周五2月14日情人節，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有一兩陣雨。周六（15日）仍然大致多雲，初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。

天文台2月12日元宵節晚上19:50更新九天天氣預報。（天文台圖片）

今日相對濕度升至95%，天文台料未來三日仍十分潮濕，明日相對濕度介乎65%至95%，周五情人節相對濕度相若，到周六稍為下降，介乎65%至90%。