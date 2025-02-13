天色今好轉　娃娃看維港　天文台預測周五情人節早晚有一兩陣雨

天文台今日（13日）指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日（星期五，2月14日情人節)影響華南沿岸，大致多雲，早晚有一兩陣雨，市區氣溫介乎攝氏16至19度。隨着雲帶在周末期間逐漸轉薄，該區日間氣溫稍為回升，預測下星期日（16日）市區日間氣溫回升至24度，新界地區再高一兩度。



東北季候風2月13日下午天色轉為明朗，在尖沙咀海旁，有小童看維港風景。（林子峰攝）

▼2月13日 本港天色轉好▼



+ 2

天文台今日下午指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日影響華南沿岸，同時與南海南部廣闊低壓區相關的雲帶會覆蓋廣東沿岸地區。隨着雲帶在周末期間逐漸轉薄，該區日間氣溫稍為回升；而一股乾燥的季候風補充會在下星期日逐漸影響華南沿岸，隨後一兩日該區天色大致良好，風勢頗大。天文台預料東北季候風會在下周中至後期，持續影響廣東沿岸，該區早晚清涼。

天文台2月13日下午4時45分更新九天天氣預。(天文台圖片）

▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼

