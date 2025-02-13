天色今好轉 娃娃看維港 天文台預測周五情人節早晚有一兩陣雨
撰文：倪清江
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天文台今日（13日）指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日（星期五，2月14日情人節)影響華南沿岸，大致多雲，早晚有一兩陣雨，市區氣溫介乎攝氏16至19度。隨着雲帶在周末期間逐漸轉薄，該區日間氣溫稍為回升，預測下星期日（16日）市區日間氣溫回升至24度，新界地區再高一兩度。
▼2月13日 本港天色轉好▼
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天文台今日下午指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日影響華南沿岸，同時與南海南部廣闊低壓區相關的雲帶會覆蓋廣東沿岸地區。隨着雲帶在周末期間逐漸轉薄，該區日間氣溫稍為回升；而一股乾燥的季候風補充會在下星期日逐漸影響華南沿岸，隨後一兩日該區天色大致良好，風勢頗大。天文台預料東北季候風會在下周中至後期，持續影響廣東沿岸，該區早晚清涼。
▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼
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海霧圍城．多圖｜元宵節濕度升至95% 天文台料明日沿岸有霧元宵節天氣｜今日最高20度 日間雨勢較頻密 隨後一兩日早晚清涼元宵節情人節｜天文台料周三周五多雲有雨 未來3日相對濕度達95%天氣｜今早市區約15度 晚上有一兩陣微雨 元宵較潮濕有幾陣雨寒冷天氣警告｜今早市區約13度 新界再低兩三度 明日氣溫回升天文台解釋突調高氣溫預溫 指廣東沿岸現雲層 如為大地「冚被」寒冷天氣警告｜21年來最凍渣打馬拉松 早上多區約10度 大埔9度