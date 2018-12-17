【01天氣預報】冬天失了蹤？　預測冬至最高24度　聖誕日最高23度

香港今日下午市區亦只介乎19至22度，下午5時天文台錄得氣溫20度，相對濕度百分之60。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.5，強度屬於低。 晚上市區降至17至18度，新界再低兩三度，隨後數日氣溫回升，日間溫暖。根據最新發布的九天天氣預報顯示，周六冬至氣溫介乎21至24度。大家將會有一個暖笠笠的聖誕節，預測當日氣溫介乎19至23度。 此外，大家需要留意，紅色火災危險警告現正生效。

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，香港今晚大致天晴及乾燥。明日早上清涼，市區最低氣溫約17度，日間最高氣溫約22度，預計溫差達5度，吹和緩東北風，稍後轉吹和緩至清勁東風。

本週中後期氣溫逐漸回升。（香港天文台）

天文台最新發布的九天天氣預報就顯示，乾燥的東北季候風會在明日繼續為華南帶來普遍晴朗的天氣，沿岸地區早上清涼，日夜溫差較大。明日大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至22度。一股較溫暖潮濕的偏東氣流會在本週中後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐漸回升，雲量較多。周五及周六氣溫介乎21至24度。預料另一股東北季候風會在下週初影響華南沿岸地區。

根據最新發布的九天天氣預報顯示，下周將會有一個暖笠笠的聖誕假期，聖誕節當日預測氣溫介乎19至23度，但拆禮物日的氣溫下跌至17至20度。