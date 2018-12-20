【01天氣預報】一連三日暖冬到迎冬至　最低氣溫重返「2字頭」

一連數天的暖冬已經開始！受一股偏東氣流正影響，為香港帶來溫暖的天氣，今早多區錄得的最低氣溫，都已經徘徊在20度左右，預測今日氣溫將介乎20至24度，吹和緩偏東風，展望隨後一兩日部分時間有陽光，天氣會繼續溫暖，所以周六冬至將會暖笠笠，甚至隨時成為繼98年後，20年來最暖冬至。

在早上7時，天文台錄得氣溫為20.2度，相對濕度為百分之86，預測最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，並會在未來一兩天帶來溫暖的天氣，預測香港今日大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫介乎20至24度，而由今天起一連三天至本周六，最低氣溫更是全線重返「2字頭」，部分或短暫時間有陽光，天氣溫暖。

今天起一連三天至本周六，最低氣溫更是全線重返「2字頭」。（香港天文台）

昨曾錄逾25度的高溫

翻查昨天的氣候數據，早上仍然清涼，新界多區氣溫只介乎16至17度左右，但下午後氣溫即全線回升，元朗區更成為「熱區」，其中位於流浮山、元朗公園及濕地公園三個監測站，更錄得逾25度的高溫；另有多區亦錄得24度或以上，比較全日最高與最低氣溫，溫差達8至9度距離。

溫暖天氣預料將一直維持至本周六，當天亦是廿四節氣中的冬至，換言之今年冬至將會甚為和暖，民間傳言「過冬唔凍過年凍」，如果真有其事，大家便要為農曆新年做足禦寒準備了。

今早多區錄得的氣溫已徘徊在20度左右。（香港天文台）

冬至最低21度可平歷史紀錄

天文台的資料就顯示，過去冬至日氣溫介乎14.7至20.2度為「正常」範圍，而自有紀錄以來，冬至日錄得的最高氣溫為26.8度，最高的最低氣溫則為21度，故今年冬至預測氣溫介乎21至24度，可能隨時追平甚至寫下新紀錄，而最高氣溫24度，將是繼1998年後最暖的冬至。

除了冬至天氣和暖外，今年聖誕節亦一樣溫暖，雖然預料東北季候風會在下周逐漸增強，屆時氣溫會略為下降，但聖誕當日氣溫仍介乎19至22度，但氣溫在拆禮物日起即開始下降，隨後更明顯轉涼，下周中後期氣溫最低將跌至只有14度。

自動分區天氣預報顯示，今天下午氣溫將進一步上升，部分地區更達26度。（香港天文台）