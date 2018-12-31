【天氣預報】元旦日陰濕寒冷　周六「小寒」氣溫不跌反升

今晚是除夕夜，大家或會外出倒數，並迎接2019新一年來臨。明天元旦假期的天氣和今日相似，同樣部分時間天色明朗，天氣寒冷，惟明晚會有一兩陣雨，預料大家將在一個濕冷天氣中渡過2019年的第一天。寒冷天氣將維持至本周後期才逐漸回升，在本周六（5日）廿四節氣中的「小寒」日重返二字頭，而根據最新的「九天天氣預報」，氣溫在下周三再稍微回落。此外，現時寒冷天氣警告繼續生效。

冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣，本港地區今日大致多雲，部分時間有陽光。早晚天氣寒冷，吹和緩至清勁偏北風。在上午11時30分，天文台錄得13.6度，紫外線指數3，強度屬於中，相對濕度只有百分之66，預料下午市區氣溫會回升至最高約16度。大家同時需要留意，寒冷天氣警告現正生效。

下周三氣溫又稍微回落。（天文台）

天文台指出，受強烈冬季季候風影響，未來兩三日廣東天氣持續寒冷，風勢較大及有幾陣雨。明天元旦假期本港亦持續寒冷，日間部分時間天色明朗，晚上有一兩陣雨，氣溫介乎11至15度，展望隨後一兩日持續寒冷，風勢較大及有幾陣雨，意味寒冷天氣警告料將維持至周四。

自動分區天氣預報就顯示，雖然今晚凌晨後多區氣溫仍有「雙位數」，但預計在半夜及明天清晨，氣溫仍會持續下降，新界地區料會跌至8至9度。

本周末氣溫回升。（天文台）

小寒傳統為全年最凍

預料冬季季候風會在本周後期緩和，華南沿岸氣溫才會開始回升，氣溫在本周五起更開始顯著回升，及至本周六，將是廿四節氣中的小寒，雖然在傳統節氣中，小寒標誌著開始進入一年中最寒冷的日子，而據內地氣象資料，小寒更是氣溫最低的節氣，只有少數年份的大寒氣溫低於小寒，但今年小寒日香港氣溫卻不跌反升，預料最高氣溫達21度，重返久違的2字頭。

而根據最新的「九天天氣預報」，氣溫在下周二時回升至最高22度後，在下周三又會再稍微回落至20度，隨後料將在有關水平徘徊。

如果最終成功發展，將成為2019年南海「首颱」。（tropicaltidbits）

此外，一個低壓區將在未來兩三日為南海南部帶來不穩定天氣，而該低壓區更有可能在未來跟區內另一熱帶擾動整合，再發展為一個熱帶低氣壓甚至熱帶氣旋，如果最終成功發展，將成為2019年南海「首颱」，按現時潛在移動路徑，料會吹向馬來西亞後再望進入印度洋。