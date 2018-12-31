【天氣預報．除夕】今日料最低10度入冬最凍　寒冷中告別2018

雖然遲到，但終於殺到！天文台在上周五晚8時發出寒冷天氣警告，現時仍然生效，相信更會跨年維持到2018年。在剛過去的周末，天氣持續寒冷，天文台在市區先後錄得12.5度及10.3度低溫，先後打破今年入冬以來紀錄。不過，低溫或「低處未算低」，天文台預測今日最低氣溫只有10度，更是入冬以來的最低數字。 受強烈冬季季候風影響，未來兩三日廣東天氣持續寒冷及風勢較大，今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，市區最低氣溫約10度，新界再低兩三度，日間部分時間天色明朗，日間最高氣溫約15度，展望元旦及隨後一兩日持續寒冷，預料冬季季候風會在本周後期緩和，華南沿岸氣溫才會逐漸回升。

在早上7時，天文台錄得氣溫為11.9度，相對濕度為百分之73。預測今日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。

今早市區大部分地方介乎10至12度，新界多區則只有8至9度左右。（香港天文台）

高地氣溫今早只有4.3度

天文台表示，香港地區今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，天氣寒冷，市區最低氣溫將約10度，新界再低兩三度，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約15度，吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風。

今早各區的氣溫方面，市區大部分地方介乎10至12度，新界多區則只有8至9度左右，而在大老山及昂平兩處高地，就錄得只有4.4度及4.3度，至於日前曾錄得只有0.5度的大帽山，未知何故暫時未能有數據提供。

元旦天氣寒冷。（天文台）

寒冷天氣料持續至本周末

根據天文台的九天天氣預報顯示，寒冬天氣將跨年並持續至起碼本周三，元旦日及翌日氣溫，最低均同樣只有11度，而本周四最低氣溫仍只有12度，預測氣溫要在本周六才有機會重返「2字頭」。

天文台指出，受強烈冬季季候風影響，未來兩三日廣東天氣持續寒冷，風勢較大及有幾陣雨，預料冬季季候風會在本周後期緩和，華南沿岸氣溫才會開始回升。

1月1月凌晨12時的各區氣溫。（天文台）

外出倒數記緊保暖

今天是大除夕，不少市民可能將外出倒數，迎接2019年來臨，大家需要記緊穿著足夠的禦寒衣物。自動分區天氣預報顯示，今天晚上踏入新年凌晨時，尖沙咀天文台預測將為14度，但其他多區將只有12至13度，而新界地區就只有10至12度左右。

天文台日前就特別在社交網站發文，指出由於天文台預測本周大部分時間持續寒冷，而研究顯示因寒冷致病求診的高峰期，會是寒冷天氣出現後的三至七天，而持續寒冷期間的死亡率亦會較平時高百分之4，此外寒冷天氣特別容易引發呼吸道系統疾病如流感等，提醒長者、小朋友、心肺功能有毛病及長期病患者等，更需特別做足禦寒措施。

天文台日前就特別在社交網站發文，提醒長者、小朋友、心肺功能有毛病及長期病患者等，更需特別做足禦寒措施。（香港天文台facebook截圖）