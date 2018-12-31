【天氣．2018回顧】5月勁熱天9月颱風王　今年有什麼紀錄被改寫？

來到2018年最後一天，當然少不免回顧過去一年香港的天氣情況。今年香港人可算是經歷了天氣變化甚大的一年，且上下半年各有令全城關注的氣象事件，其中上半年有5月的長命「熱浪」，改寫多達10項天文台紀錄；下半年10號強颱風「山竹」襲港，就令香港市面承受到前所未有的破壞。 事實上，今年無論是春季還是冬至，都有氣溫紀錄被打破寫下新高，冬天夏天同樣「熱辣辣」，如果說全球變暖問題，你還堅持不相信嗎？其實氣候變化問題，已經成為國際間急需關注的議題。美國總統特朗普去年令美國退出《巴黎協定》，同時缺席於今年12月在波蘭召開的聯合國氣候峰會，而今年峰會就提出，把原來《巴黎協定》中提議將全球升溫控制在2度之內的上限，減至1.5度，同時警告關乎人類存亡，因為最新研究發現，即使是較溫和的溫度上升，冰蓋仍然會融化，並為人類帶來災難性後果。

在早上8時，天文台錄得溫度為12度，相對濕度為百分之69。於京士柏錄得的紫外線指數是0，強度屬於低，現時寒冷天氣警告繼續生效，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通，亦應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。（按此閱讀：【天氣預報．除夕】今日料最低10度入冬最凍）

5月時香港多個水塘水量大減。（資料圖片）

5月長命「熱浪」水塘見底

回顧2018年香港的天氣大事，在上半年雖然夏季未到，但港人在5月份已渡過了348小時長命「熱浪」，同時亦是最長酷熱天氣警告生效時數新紀錄。內地廣東省部分地區旱情嚴重，香港亦同樣受災，多個水庫乾涸，儲水量低於一半，萬宜水庫乾見底部黃沙；「打卡勝地」粉嶺流水響乾至龜裂，大生圍驚現「火星地表奇景」；新界水稻田因地下水減少，被逼棄耕，本地稻米大失收。

「打卡勝地」粉嶺流水響一度乾至龜裂。（資料圖片）

如此「旱」見的5月高溫打破了天文台多項紀錄，包括最高5月平均氣溫（28.3度）、最高5月平均最低氣溫（26.1度）、最高 5月日間平均氣溫（31.2度）、最多 5月酷熱天氣日數（16天）、最多5月熱夜數目（6天）、最長5月酷熱天氣連續日數（15天）及每年最早發出酷熱天氣警告（5月3日）。

山竹期間各區受到不同的程度的破壞。（資料圖片）

山竹襲港後遺至今仍可見

而踏入2018下半年，最令港人難忘的，相信莫過於是強颱風「山竹」襲港，令香港多區受到嚴重破壞，除了打風前皺紋膠紙被炒至80元一卷，重災區杏花邨在風災後被「發泡膠浪」包圍，以及包括不少百年老樹在內有數萬棵樹木被連根拔起等情景外；當日市民以為留在室內就安全的印象可能也被打破，因為居於高樓大廈的市民會感受到大廈被大風吹至搖晃，又或者擔心玻璃窗被吹爆；此外，新界及離島就有村落斷水斷電等慘況。

塞爆大圍一幕相信港人不會忘記。（資料圖片）

但數到最匪夷所思，相信是山竹遠離香港後，香港人已接續參演一場「末日返工」鬧劇，由於公共交通網絡及各大小道路尚未回復正常，粉嶺及上水等猶如被「鎖國」，有打工仔要爬過塌樹冒險上班，甚至徒步數小時希望尋找交通工具乘搭，但結果仍是未能返回工作地方。事實上，山竹留下的後遺如未清理的塌樹等，是直到現在仍未完全回復原狀。

香港天文台就為紀錄山竹的破壞拍攝了一系列的山竹特輯，希望透過向公眾分析及解說山竹的驚人破壞力，以及所刷新的多項紀錄，從而令大家千萬別對防災掉以輕心，以至未雨綢繆思考如何應對極端氣候。根據天文台資料，當時山竹距離香港1110 公里，天文台已發出一號戒備信號，是有記錄以來最遠的一次；山竹是第二最長的「10號波」，維持了10小時之久，僅次於1999年約克的11小時；9月16日襲港期間發出10號颶風信號，是連續兩年需要發出「10號波」，上一次連續出現「10號波」已是在1960、1961及1962年，當時連續三年發出「10號波」。

聯合國氣候峰會阻力重重。（路透社）

天氣紀錄被改寫或反映極端氣候

環顧全年天氣，2018有很多上榜天氣大事，受5月高溫影響，今年春季（3月至5月）平均最高氣溫被打破，新紀錄是27.7度；新的最高上半年平均最高氣溫是25.3度；全年首個暴雨警告信號的紀錄於6月6日才發出，是自1998年以來最遲；自1884年有記錄以來，冬至最高的「日平均氣溫」；入冬以來第二遲發出警告寒冷天氣警告等。

天氣變化不只影響香港，同時亦是全球問題！跳出香港，今年還有一個數字變得非常重要，就是1.5度！事實是，全球暖化問題已變得更為嚴峻。今年12月2至14日在波蘭舉行聯合國氣候峰會，多國代表聚首一堂商討如何執行2015年《巴黎協定》的細節，惟美國總統特朗普去年執意退出《巴黎協定》，美國大使缺席於今年的峰會，令會議失去當今最大經濟體的支持。澳洲和巴西等國家主義政府上台後，對國際間合作的氣候議題興趣大減，伊拉克、伊朗和俄羅斯等國至今尚未核准《巴黎協定》，都成為一大難關。

部分冰蓋一旦消失，將造成災難性後果。（視覺中國）

「關鍵溫度」下調只餘半度空間

然而，在2015《巴黎協定》中定下全球升溫控制在2度的目標今年受到衝擊，這個「關鍵溫度」恐怕要下調至1.5度，因為學術期刊《自然—氣候變化》刊登的最新科研報告發現，即使是較溫和的溫度上升，冰蓋仍會融化，帶來災難性後果，格陵蘭和南極冰蓋都會在溫度升高2度時達到「臨界點」，一旦達到臨界點，部分冰蓋會永久消失，而這些是不可逆轉的情況，屆時即使成功恢復工業革命前的氣候，冰蓋也無法被穩定下來。來自布魯塞爾自由大學（Free University of Brussels）的研究團隊更有95%肯定，格陵蘭主要冰蓋會於升溫1.8度下就會永久消失，並釀成災難。

天災及極端天氣數目愈來愈多，颱風、大旱、暴雨等災情更頻繁發生，天文台台長岑智明早前曾預告，極端天氣只會愈來愈多。踏入2019年，人類相信要付出更多努力去挽救地球，才可避免無法抵擋的天災降臨。