【天氣】颶風襲加勒比海影響冧酒產量　冬季宜純飲可嚐佳釀原味

剛剛過去的聖誕及新年假期，大家在歡度佳節同時，是否還會「飲兩杯」慶祝呢？加上近日天氣寒冷，有人會視飲用酒精類飲料為暖身之選，甚至愛在冬季享用酒精濃度較高的酒類，其中選擇之一便是冧酒（Rum）了。這種以甘蔗為原材料釀製的蒸餾酒，又稱蘭姆酒，經發酵及蒸餾過程製成，雖然加冰後全年也可品嚐，但如果純飲，就可品嚐到其獨特原味，所以在較冷的日子飲用，味道便是更好。

在早上8時多，天文台錄得氣溫為13.8度，相對濕度為百分之69，天文台在京士柏錄得的紫外線指數是0.2，強度屬於低。冬季季候風持續為廣東帶來寒冷的天氣，香港今日天氣寒冷，多雲及有幾陣雨，寒冷天氣警告現正生效，市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。（按此閱讀：【天氣預報】寒冷天氣警告生效破百小時何時除下？）

Rum酒是不少雞尾酒的基酒。（資料圖片）

意大利冧酒從業員Mario Navarro早前在美酒展中接受《香港01》訪問，他解釋，原來在不同季節飲用冧酒，會有不同效果，「冧酒如果是純飲，我會建議較冷的時間飲用。因為天氣熱當然可以飲用，但酒精吸收得較快會很容易醉，所以在較冷的日子會比較好。而且加冰全年也可以品嚐，但純飲可以品嚐到冧酒原味。

意大利冧酒從業員Mario Navarro推薦大家冬天純飲冧酒。

原材料為甘蔗16世紀已出現

冧酒（Rum）又譯作蘭姆酒，以甘蔗為原材料釀製，所以產地多數也在種植甘蔗的地方，而甘蔗需要充足的陽光及濕度高的環境生長，故盛產於熱帶或亞熱帶地區，而熱帶地區因此最適合也最常釀製和生產冧酒，亞洲、非洲北部、歐洲、歐洲南部、西班牙及美國也有冧酒出產。

冧酒的出現可追溯至16世紀，當時西印度群島盛產甘蔗，在提煉蔗糖後，殘餘的物質被新英格蘭殖民者發現可以用作釀酒，冧酒亦因而誕生；初期的冧酒釀後即賣，味道辛辣刺喉但價格便宜，加上對壞血病等有抑制功效，高濃度酒精也能有殺菌作用，故甚受於海上艱苦環境中工作的水手和海盜青睞，且能放在船上對飲用的淡水消毒，有船長甚至用冧酒當報工資向水手發人工，遂令冧酒在大西洋水手和加勒比海海盜中風行起來，荷里活電影《魔盜王決戰鬼盜船》（Pirates of the Caribbean）中，便有如此經典一幕：由尊尼特普（Johnny Depp）飾演的主角、海盜船船長傑克一整船的冧酒，被由姬拉麗娜（Keira Knightley）飾演的女主角燒掉，氣得他在海灘上「扎扎跳」，而姬拉麗娜就大談冧酒的「害處」。

Johnny Depp在電影中的劇照常被網民制作成與Rum酒相關的Meme。（網上圖片）

颶風吹毀農田令冧酒產量減

確實，酒精多飲對身體有害，雖然不少人以為在冬天飲酒可以暖身，這個原則上雖然沒有錯，因為酒精可以加速身體血液循環，但保暖作用其實並不持久，身體很快會覺得寒冷，「酒後寒」反而令人更易著涼。不過，適可宜止的飲用，以至配合季節變化來享用，或許就能遇上佳釀最美好的一面。

事實上，冧酒市場近年亦有一定變化，其中部分原因便是跟天氣有關，Navarro指出，去年加勒比地區受強勁颶風吹襲，嚴重影響甘蔗產量，亦因而影響了冧酒的生業，「上年（2017）特別是加勒比地區有很多颶風，位於加勒比海的波多黎各（Puerto Rico）情況較嚴重。」

翻查資料，2017年9月颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）吹襲波多黎造成嚴重破壞，除了當地人的家園被毀、電力中斷外，當地農業生產亦受災難性破壞，不但農作物被摧毀，更破壞農田、土壤，需要經過修復才能重新耕種。

波多黎各的災情嚴重。（路透社）

陳釀冧酒成新潮流

因此，在面對天氣問題，過去5年冧酒業產量增長沒明顯起色，但與此同時，需求其實卻在增加。Navarro指，原來歐洲現時流行黑冧酒、陳釀冧酒，故釀酒師會把更多冧酒放進橡木桶內陳釀，令本來廉價的冧酒不單能賣更高的價錢，亦令本來的辛辣刺喉，變成有更醇厚口感。