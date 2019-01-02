【天氣預報】寒冷天氣警告續生效　已破百小時何時會除下？

踏入2019年的第一個工作天，大家上班或上學時，都要在寒冷中渡過，寒冷天氣警告伴隨著大家一同跨年，現時仍然生效，至今早7時已維持了近108小時。 強烈冬季季候風持續為廣東帶來寒冷的天氣，香港今日多雲，有幾陣雨，天氣寒冷，今早新界氣溫普遍降至12度或以下，預測日間最高氣溫約15度，吹和緩偏北風，風勢間中清勁，展望隨著冬季季候風在本周後期緩和，至本周五氣溫將明顯回升。

在早上7時，天文台錄得氣溫為13.7度，相對濕度為百分之69；預測最高紫外線指數大約是2，強度屬於低。分區天氣方面，今早新界氣溫普遍降至12度或以下，上水及打鼓嶺更不足11度，市區方面的氣溫，則介乎12至14度。由於寒冷天氣警告仍然生效，大家早上出門時，記緊要穿著足夠的禦寒衣物。

今早天氣仍然寒冷，新界氣溫普遍降至12度或以下，上水及打鼓嶺更不足11度。（香港天文台）

日間最高氣溫約15度

天文台表示，受強烈冬季季候風影響，今明兩日廣東天氣持續寒冷，有幾陣雨，香港今日多雲，有幾陣雨，天氣寒冷，日間最高氣溫約15度，吹和緩偏北風，風勢間中清勁。由於預料冬季季候風會在本周後期緩和，華南沿岸氣溫將逐漸回升，展望明日仍有一兩陣雨，本周末氣溫更顯注回暖。

根據天文台的「九天天氣預報」，明日氣溫將略為升高到13至16度，周五更進一步回升至16至19度，本周六氣溫更將重現「2字頭」，將回升至18至22度，可以預料，在上周五晚開始生效、至今已維持逾百小時的寒冷天氣警告，相信在明天稍後時間，或最遲在後天便會暫時劃上句號，再待下次寒流來襲時才再次出動。

根據「九天天氣預報」，周五氣溫將進一步回升至16至19度。（香港天文台）

元旦市區曾回升至近19度

翻查天文台數據，昨天元旦日多區氣溫都錄得「個位數」，新界地區如打鼓嶺、上水、流浮山、元朗及大埔的最低氣溫均不足9度，而屬於高地的大老山及昂平，最低氣溫就只有4.2及4.3度。不過，隨著日間氣溫回暖，新界多區溫度普遍亦回升至16度以上，市區部分地區氣溫昨午甚至一度回升至近19度水平。

自動分區天氣預報就顯示，今午市區氣溫將上升至15至16度左右，晚上雖然各區氣溫會再次回落，但最低仍在10度或以上，明早新界區仍將介乎11至12度，但明晚氣溫就算再次下降，亦已經回升到13度或以上。

元旦日多區氣溫都錄得「個位數」。（香港天文台）

自動分區天氣預報顯示，明晚氣溫就算再次下降，亦已經回升到13度或以上。（香港天文台）

純飲冧酒宜選寒冷天

聖誕及新年假期時大家歡度佳節，是否會「飲兩杯」慶祝？原來冬季是飲用冧酒（Rum）的好時節，因為這種以甘蔗為原材料釀製的蒸餾酒，雖然加冰後全年也可品嚐，但如果以純飲方式來品嚐其獨特原味，就較適宜在較冷日子飲用了。歐洲近年流行飲用陳釀冧酒，令這種本來因廉價又深受海盜青睞的「海盜酒」，「升呢」又升價，但2017年颶風吹襲加勒比地區，就影響了冧酒的生產。（按此閱讀：【天氣】颶風襲加勒比海影響冧酒產量）