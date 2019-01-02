【天氣預報】凍埋今日明起氣溫回升　周六顯著回暖兩日升溫10度

經過一個寒冷的跨年，今早香港各區仍然寒冷，寒冷天氣警告繼續生效，新界普遍地區最低氣溫不足12度，市區則介乎12至14度之間。但經過今日之後，終於可以看見回暖的曙光！ 雖然明天氣溫仍相對當清涼，但氣溫料將回升至最高17度，由於冬季季候風會在隨後一兩日緩和，本周六起更將一連六日最高氣溫升至「2字頭」。根據最新的「九天天氣預報」，下周五氣溫料繼續保暖，當日最高氣溫達22度，意味周末起大家的寒衣又可以暫時「休息」了。

冬季季候風持續為廣東帶來寒冷的天氣。在上午11時50分，天文台錄得14.9度，紫外線指2數，強度屬於低，相對濕度只有百分之66。天文台表示，香港地區今日多雲，有幾陣雨，今晚天氣寒冷，吹和緩偏北風，風勢間中清勁。展望明日仍有一兩陣雨，隨後一兩日氣溫逐漸回升。

雖然今早的最低氣溫雖較昨日回升，但寒冷天氣警告仍生效，且已持續逾120小時，而今日早上新界普遍地區最低氣溫不足12度，上水、大埔及打鼓嶺等地就只有10字頭。預料明早清晨氣溫仍然較低，但在日間就會有較明顯的回暖。

由本周六起，將一連六日的最高氣溫重返「2字頭」，下周將連日在20至22度上平徘徊。（香港天文台）

周六起一連六天氣溫重返「2字頭」



而一股微弱的季候風補充會在下周初影響華南，屆時該區天色較為明朗，而由本周六起，將一連六日的最高氣溫重返「2字頭」，下周將連日在20至22度上平徘徊，故下周天氣將普遍較和暖，除周三或有一兩陣雨外，其餘日子將短暫時間有陽光。