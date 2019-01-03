【天氣預報】岑智明籲遊泰遊馬注意　2019首颱帕布周末直襲布吉

號稱幾乎不會受颱風吹襲的東南亞國家馬來西亞，踏入2019年卻率先面對颱風來襲！位於南海的熱帶低氣壓，在元旦日正式發展為2019年全球首個颱風「帕布」（Pabuk），預料向泰國及馬來西亞半島移動，而按現時預測路徑，「帕布」將有機會直吹向泰國渡假勝地布吉，同時影響兩地的航班升降。香港天文台台長岑智明今天亦在個人社交網絡上表示，那是「一個不太尋常嘅風暴」，同時呼籲未來兩三日到馬來西亞或泰國旅遊的朋友應特別留意。

2019年首個颱風，在元旦日已經生成！原先位於南海海面的熱帶低氣壓，在1日下午增強為輕颱風「帕布」（Pabuk），根據內地中央氣象台今日早上10時發布的颱風預報，現時屬熱帶風暴級「帕布」，在今早上午8時距離泰國和馬來西亞交界處以東大約285公里，中心附近最大風力達9級，中心最低氣壓為995百帕，其七級風圈半徑為180至280公里，預計「帕布」中心將以每小時12至15公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大或略有加強，並向馬來半島東部沿海靠近。

帕布現時路徑圖。（JTWC）

馬國位處赤道颱風難形成

「帕布」威力看似不算太強，但其特別之處，除了是今年首個形成的颱風外，更是因為它將吹襲到馬來西亞，而馬國卻同時是號稱沒有颱風的國家。

由於高氣溫海洋水面、洋流運動及氣壓差，可算是颱風形成的三個必要條件，惟由於馬來西亞及新加坡位處赤道周邊，地轉偏向力（科氏力）為0，因而極難形成氣壓差，故此，雖然馬來西亞氣候較熱，也曾有熱帶氣旋經過，但卻幾乎從未曾被颱風打擾！

不過，翻查資料，馬來西亞亦非真的跟颱風完全「絕緣」，在2001年尾形成並在2002年元旦消散的熱帶風暴畫眉，便曾從馬來半島最南端穿過。

周末時帕布將吹向布吉。（網上圖片）

有記錄以來第二個元旦颱風

至於另一特別之處，是在元旦日形成颱風！據台灣方面氣象學者指，原來「帕布」是自1958年有完整記錄以來，第二次有颱風在元旦日生成，上一次已追溯到1979年的颱風艾麗絲（Alice），當年艾麗絲在元旦日上午增強為熱帶風暴，但其主要活動範圍在菲律賓對海的太平洋海面，未有造成太大威脅。

台長在特意在FB提醒大家。（岑智明FB圖片）

料直吹布吉帶來豪雨

至於「帕布」現時的預測路徑，預料將在今明兩天接近馬來西亞半島北部，繼而在泰國南部登陸，並在本周日接近泰國渡假勝地布吉，然後穿越泰國進入印度洋安達曼海。泰國當地氣象部分就預計，「帕布」料在周末時為布吉帶來豪雨，料雨量最高可達200毫米。

香港天文台台長岑智明今早亦「關注」「帕布」的出現，在facebook上發文指是「一個不太尋常嘅風暴」，他同時又呼籲，未來兩三日到馬來西亞或泰國旅遊的朋友應特別留意。而受風暴影響，航空交通或會出現延誤及取消，如有計劃在未來兩三天到訪當地，便應注意航班情況。